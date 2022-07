Buen polvorín el que se formó en Mercedes entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Alemán e inglés protagonizaron duras luchas tanto en pista como a veces fuera de ella que derivaron en toques, accidentes y en la retirada del germano en cuanto logró ganar al británico el Mundial de Fórmula 1.

Ahora, en declaraciones a 'Eurosport.de', Rosberg ha desvelado cuál fue el origen del mal rollo que ambos tuvieron en la escudería de la estrella.

"Todo sucedió cuando luchábamos por el Mundial, no antes", afirmó el campeón de 2016.

En ese sentido, Rosberg cuenta que, como tal, no hubo nada en concreto que llevase todo al extremo al que llegó, sino que todo fue por una acumulación que se fue dando carrera tras carrera.

Rosberg sabe que no fue agradable todo lo que pasó en la pista, pero lo tiene claro: "no me arrepiento de nada. Fue una gran pelea, un momento muy especial y estoy orgulloso de ello".

"Tienes que probar los límites. Entrar en zonas grises par aganar. Todo se aprieta mucho cuando tienes a dos pilotos en un nivel alto", sentencia.

Nico Rosberg logró la victoria en el Mundial de 2016, cuando se impuso a Lewis Hamilton en un título que se decidió en Abu Dabi.

Al hacerse con el título se retiró de la Fórmula 1 y dejó su sitio a Valtteri Bottas, que estuvo en Mercedes desde 2017 hasta esta temporada en la que milita en Alfa Romeo.