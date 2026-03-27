Aston Martin no tiene arreglo: Fernando Alonso, sin pelos en la lengua al hablar de las mejoras

El ovetense ha afirmado que no ha notado "gran cosa" con las "piezas de mejora" que ha traído el equipo para el Gran Premio de Japón.

"Sigue siendo un poco lo mismo"

Tras perderse los primeros libres del Gran Premio de Japón por su reciente paternidad, Fernando Alonso sí ha completado la segunda sesión de entrenamientos en Suzuka.

El asturiano, con el que sin duda es el peor coche de la parrilla, ha mejorado el tiempo de su compañero, Lance Stroll, y el de 'Checo' Pérez.

En declaraciones a 'DAZN', el piloto no se ha mostrado nada optimista: "En los Libres 2 no hemos tenido grandísimas sensaciones diría en cuanto al coche. Sigue siendo un poco lo mismo que teníamos".

De hecho, Alonso afirma que no ha notado mejoría alguna en el monoplaza a pesar de las mejoras que ha traído el equipo a Japón, la 'casa' de Honda.

"Hemos traído alguna pieza de mejora. En las pruebas o la vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa", ha señalado.

Es por ello que pone deberes al equipo: "Estamos un poco todavía muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar".

El objetivo, por llamarlo de alguna manera, no es más que completar la carrera: "Estamos en la casa de Honda, debemos estar aquí y apoyarles. Ojalá poder terminar la carrera por primera vez en el año. Completar todas las vueltas es el objetivo".