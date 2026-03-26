"Las mejoras no serán suficiente": el desalentador mensaje del jefe de Honda sobre el coche de Alonso

Koji Watanabe ha confirmado en Suzuka que a pesar de los notables cambios que esperan introducir en el Aston Martin de Fernando durante el ADUO, "aún habrá margen de mejora" para alcanzar la fiabilidad esperada.

Japón será la próxima prueba de fuego de Aston Martin para demostrar los avances que llevan realizando semanas en el coche de Fernando Alonso. Hasta ahora los resultados están situándose muy por debajo de lo esperado, con "más dificultades de las previstas" para ambos AMR26 incluso para terminar las carreras.

Los problemas de "vibraciones considerables sin causa identificada" en el chásis de Adrian Newey junto a la falta de fiabilidad de la unidad de potencia Honda están "resultando extremadamente problemáticas" para la escudería de Silverstone. En los días previos a la prueba en Suzuka, Koji Watanabe, director de HRC ha concedido una entrevista en la que ha revelado más detalles sobre las dificultades que está sufriendo el equipo de Lawrence Stroll.

"El daño a las baterías se ha reducido en comparación con antes, ya no quedan inservibles después de una sola carrera. Esta mejora es importante porque los pilotos compiten con un número limitado de baterías", aseguraba el japonés, afirmando una mejoría desde Melbourne.

Sin embargo, aún quedaría camino que recorrer: "Se prevé que solucionar las vibraciones transmitidas al conductor llevará algo más de tiempo. Actualmente se están realizando mejoras por etapas. No está claro cuánto se puede mejorar en Suzuka, pero el plan es utilizar lo que aprendamos aquí para seguir adelante". Desde Sakura cuentan con un plan establecido para lograr encontrar esas "mejoras más significativas".

La fecha clave para introducir los cambios

"En cuanto a ADUO (Actualización de Desarrollo Adicional), aún falta tiempo para su implementación según las normas actuales, y no es posible desarrollar mejoras de rendimiento de inmediato. La prioridad es mejorar la confiabilidad. Si se aprueba ADUO, podremos comenzar el desarrollo para mejorar el rendimiento e invertir fondos". Un plan progresivo para el que trabajan con Aston Martin "estrechamente".

"He hablado con Newey y también con el Sr. Stroll. Nuestra relación es buena. (Mike) Crack trabaja con Orihara-san, encargándose de las operaciones en el circuito, mantienen buena relación", aseguraba Watanabe. El CEO también brindó su apoyo al jefe de equipo de Aston Martin, con quien no veía ningún problema por el momento.

Sin embargo, las sensaciones no son positivas del todo y un cambio radical en el rendimiento parece muy complicado: "Es difícil hacer afirmaciones definitivas sobre la situación actual, pero se necesitan mejoras adicionales. Aunque las medidas para contrarrestar las vibraciones tengan éxito y el sistema pueda utilizarse a plena potencia, se cree que esto por sí solo no será suficiente y que aún hay margen de mejora."

Unas palabras que no hacen más que demostrar el futuro plagado de dudas que aguarda a Fernando Alonso. Es asturiano tendrá que confiar en el trabajo que se realice tanto en Silverstone como en Honda para introducir progresivamente las mejoras necesarias para lograr la fiabilidad esperada y contar así con un coche competitivo capaz de mejores resultados.