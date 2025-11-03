Lorenzo y los problemas de Pecco Bagnaia con un Márquez campeón: "Es pura psicología..."

El tres veces campeón de MotoGP cree que al italiano le ha "desmoralizado" tener a Marc Márquez ganando a su lado.

Mientras que Marc Márquez ha conquistado el título de MotoGP con mucha solvencia, Pecco Bagnaia lo ha pasado realmente mal. Es la misma Ducati, la misma moto, pero ni mucho menos han tenido las mismas sensaciones. Dice Jorge Lorenzo que al italiano le ha afectado psicológicamente ver a su compañero tan rápido.

Lo dice el tres veces campeón del mundo en una entrevista en 'AS': "Bagnaia seguramente no esperaba esa diferencia de velocidad con Marc...".

"Él creía que a lo peor estaría un poco por debajo o de normal estaría más o menos igual, pero no esperaba a un Márquez siempre superior. Eso un poco le ha desmoralizado, eso te hace confiar menos en ti mismo y salir a pista con un poco de dudas sobre tu velocidad, sobre tu capacidad", reflexiona el expiloto de MotoGP.

Para Jorge es "pura psicología" lo que le ha ocurrido a Pecco: "Quieras que no, eso en tu inconsciente y en tu manera de pilotar se va notando con el tiempo. Un piloto convencido, un piloto seguro de sí mismo, pues, aunque él no entienda por qué, le salen las cosas mejor y va más rápido. Es así, es pura psicología".

"Por eso los psicólogos, o los buenos psicólogos, son tan caros... porque te hacen entender esas cosas y cuando estás de bajón, pasar rápidamente a tener un estado de ánimo un poco más positivo y a estar más convencido", dice para cerrar Lorenzo.

Pecco se ha ido cayendo según ha avanzado el mundial. Ahora, a dos citas para el final, camina en cuarta posición por detrás de los hermanos Márquez y de Marco Bezzecchi. Y ahora se acerca Pedro Acosta, a 26 puntos.