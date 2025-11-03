Ahora

Del 18 al 23 de noviembre

David Ferrer convoca a Carreño y deja fuera a Davidovich de las Finales de la Copa Davis

El capitán de la 'Armada' ha anunciado que el gijonés completará el equipo ya compuesto por Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Equipo de España para la Copa DavisEquipo de España para la Copa DavisRedes

Ya se conoce el equipo completo que representará a España en la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia, que se disputará del 18 al 23 de noviembre.

David Ferrer, capitán de la 'Armada', ha anunciado este lunes que Pablo Carreño acompañará a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

El gijonés fue quien completó la histórica remontada de España ante Dinamarca en Marbella el pasado mes de septiembre, donde los nuestros llegaron a ir 2-0 abajo.

Se queda fuera de la lista Alejandro Davidovich, la segunda raqueta española, que ya criticó la decisión de Ferrer de dejarle fuera hace unas semanas.

Los nuestros jugarán los cuartos de final contra Chequia el jueves 20 en un duelo durísimo con un equipo compuesto por Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac, además de Adam Pavlasek, especialista en dobles.

De ganar, la Armada se mediría en semifinales al ganador del duelo entre Argentina y Alemania. El rival de la final saldría de los enfrentamientos entre Francia y Bélgica y de Austria e Italia.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y anuncia su salida como president culpando al Gobierno de Sánchez: "Ya no puedo más"
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Álvaro García Ortiz se declara inocente ante el Tribunal Supremo
  3. El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de mascarillas
  4. DIRECTO | Israel vuelve a violar el alto el fuego en Gaza y mata a dos gazatíes en Rafah
  5. Un terremoto sacude el norte de Afganistán y deja más de 20 muertos y 530 heridos
  6. Investigan en Italia a tres adolescentes por el secuestro y tortura a un menor con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween