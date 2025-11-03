Jennifer Aniston confirma con esta bonita foto su relación con Jim Curtis: "Feliz cumpleaños, mi amor querido"

Aunque hace unos meses fueron fotografiados juntos en Mallorca con unos amigos, no ha sido hasta ahora, con motivo del cumpleaños de Jim Curtis, cuando Jennifer Aniston ha confirmado su relación con esta bonita fotografía.

Jennifer Aniston ha confirmado que su corazón vuelve a estar ocupado tras subir a su cuenta de Instagram una fotografía abrazando a un chico. En la imagen, en blanco y negro, se puede ver a la nueva pareja sonriendo mientras la actriz abraza por detrás s u nuevo novio.

Pero, ¿y quién es él? Se trata de Jim Curtis, un conocido coach e hipnoterapeuta, que acaba de celebrar su cumpleaños. Un momento muy especial en el que la actriz ha querido contar a los cuatro vientos lo enamorada que está.

"Feliz cumpleaños, mi amor querido", ha escrito la protagonista de 'Friends' en su cuenta de Instagram. No es la primera imagen en la que aparecer juntos, ya que hace unos meses salían a la luz unas fotografías de ambos en su romántico viaje a Mallorca, donde aparecían en un barco junto a un grupo de amigos.

Sin embargo, esta sí es la primera vez que es la actriz quien confirma la relación a través de una fotografía publicada ella misma. Puedes ver a continuación su publicación, que ya se ha hecho viral con miles de 'me gusta'.