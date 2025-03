El motivo por el que Mercedes no fichó a Fernando Alonso: "No vas a empezar una nueva era..."

Hace ya más de un año, justo antes de que arrancara la temporada 2024 de Fórmula 1, Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton para 2025.

Entonces, Mercedes se puso manos a la obra para buscar un sustituto para el heptacampeón y hubo cuatro grandes nombres sobre la mesa.

Además del joven Andrea Kimi Antonelli, que finalmente ha sido el elegido, también se plantearon las posibilidades de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Max Verstappen.

'Drive to Survive' ha desvelado las conversaciones que mantuvo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, con su mujer, Susie Wolff, sobre los tres candidatos.

"Carlos (Sainz) es alguien a tener en cuenta. Ha tenido algunas actuaciones realmente buenas", señaló el director de los de Brackley.

"Fernando Alonso... quiero decir, su ritmo de carrera y su técnica de carrera siguen siendo muy buenos", añadió el austriaco.

Y en ese momento Susie 'desechó' la posibilidad: "No vas a empezar una nueva era con un contrato largo con Fernando, es algo temporal".

"¿No crees que Max (Verstappen) sea una opción?", añadió la mujer de Toto, aunque este le explicó por qué en ese momento no era una opción: "No he hablado con Max porque le prometí a Lewis que no hablaría con él, pero tendré la conversación ahora".