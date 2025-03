El mensaje optimista de Fernando Alonso: "Sin duda, el coche es un paso adelante"

Fernando Alonso es optimista con el Aston Martin de este 2025: "El coche es sin duda un paso adelante en comparación con el de 2024". La pasada temporada la escudería británica tuvo mal año, muy lejos de las primeras posiciones, unas expectativas que se habían disparado en 2023 y que fueron decreciendo con el tiempo paso del tiempo.

En los test de Baréin hicieron las probaturas de cara al primer Gran Premio. Sin embargo el español se quejó del poco tiempo para probar el AM25: "Corto! Ya es muy corto con un programa normal porque solo falta un día y medio para el Campeonato del Mundo, algo muy único en este deporte en ese sentido".

"Pero para nosotros esta vez fue incluso más corto. El primer día tuvimos un par de problemas con la telemetría, el segundo día llovió por la mañana y el tercer día fue un programa normal, pero entre las tres mañanas tal vez no se dieron suficientes vueltas, pero lo mismo para todos, ¡llovió para todos! Estamos ansiosos por llegar a Australia", ha explicado el asturiano sobre los problemas que ha tenido el equipo en los días de entrenamiento en declaraciones recogidas por 'F1TV'.

A pesar del bicampeón considera que es complicado hacer valoraciones sobre el nuevo monoplaza: "Es difícil hacer comentarios. Creo que habría que saltar de un coche a otro para ver realmente las diferencias, pero el coche es sin duda un paso adelante en comparación con el de 2024".

Afirma que el AM25 es mejor: "El coche es más rápido, el coche y todos los datos que tenemos se correlacionan bien y luego vemos más carga aerodinámica en todas las velocidades y en todas las curvas. Obviamente es una ganancia relativa en comparación con todos los demás: todos mejoran, pero lo descubriremos en Australia".

En cuanto al resto de pilotos de la parrilla, Fernando Alonso no quiso mojarse sobre el orden jerárquico. "No sé mucho porque no miré la prueba", concluyó.