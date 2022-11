Alpine afronta una complicada misión en el futuro. Una en la que, sin Fernando Alonso, tendrán que al menos mantener el nivel exhibido en estas dos temporadas con el asturiano, bicampeón del mundo de Fórmula 1, vistiendo el azul de su escudería. Ahora, tras un verano en el que perdieron a dos pilotos que creían tener atados, cuentan con Pierre Gasly y con Esteban Ocon.

Cuentan con dos pilotos que, a priori, forman una pareja menos competitiva que la que forman el piloto galo y Fernando Alonso en este 2022. Una con la que, a pesar de los múltiples problemas de fiabilidad que está padeciendo el asturiano, está cuarta en el Mundial de constructores luchando con McLaren.

Quizá ya tendrían esa plaza asegurada, de no ser por cosas como las de México o Singapur, o Italia y Arabia Saudí, pero Alonso ha sufrido en sus carnes los problemas de un coche que con Ocon no parece tener tantos fallos mecánicos.

Ahora, Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha hablado sobre el futuro que les depara tanto como marca como equipo, en palabras que recoge 'Motorsport'.

"Espero que Gasly y que Ocon demuestren lo que pueden hacer. Pierre es justo lo que necesitamos. Lo fichamos porque cumple con nuestros requisitos... y además es francés", afirma.

En ese sentido, avisa a Ocon: "No tendremos a un número 1 y un número 2. No hicimos eso con Alonso y Ocon, y no lo haremos con Gasly y con Esteban".

"Los dos ven a Alpine ocmo una gran oportunidad. Y a los 26, posiblemente, este sea el último gran contrato de sus carreras deportivas", insiste Rossi con la edad.

Y afirma: "Si un piloto con 26 no ha ganado el Mundial llega a un punto en que tiene que preguntarse si cree que puede dar un pas adelante en calidad".