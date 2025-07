Trump inaugura la polémica megacárcel para migrantes 'Alligators Alcatraz' rodeada de caimanes: "No hay que pagarles tanto"

La política antimigratoria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, avanza y la 'Alligator Alcatraz' está cada vez más cerca de ser una realidad, después de que la haya inaugurado este martes junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se trata del nuevo centro de detención para migrantes en el estado de Florida en el que está previsto que haya jueces de migración 'in situ' para acelerar las deportaciones.

En este sentido, el gobernador republicano ha explicado a los medios que desde su Estado están "ofreciendo a la Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de Inmigración", así como que trabajan "con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones", pertinentes.

Algo que según ha contado, en compañía de Trump a su llegada al centro ubicado en el humedal de los Everglades, uno de los más grandes del país y poblado por caimanes, permitirá que los migrantes que sean trasladados este centro de detención sean juzgados en uno o dos días. La deportación, entonces, será inmediata acelerando todo el proceso.

Otra broma del presidente

DeSantis recibió a Trump cuando este aterrizó a las 10:30 hora local (14:30 GMT) en el nuevo centro migratorio, ubicado en un aeropuerto abandonado a unos 70 kilómetros al oeste de Miami. Ya entonces, y en compañía de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha soltado una de las suyas, poniendo en valor la belleza del lugar escogido para erigir 'Alligator Alcatraz'.

El republicano, no obstante, ha ido a más llegando a bromear -como ya había hecho de forma previa desde el jardín de la Casa Blanca- sobre la presencia de caimanes en los alrededores. "No siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto", ha asegurado.

'Alligator Alcatraz', un regalo de DeSantis para Trump

Con una capacidad para retener a 5.000 migrantes y ubicado en un paraje natural repleto de humedales de alto valor ecológico por la fauna y la vegetación que lo rodean, el 'Alligator Alcatraz' ya ha generado polémica antes de ponerse en marcha. Precisamente ha sido localización la que ha generado protestas por parte de políticos y ambientalistas, que denuncian que las autoridades incumplieron la ley para acelerar la construcción del centro, que según DeSantis llevó ocho días.

En definitiva, otro plan puesto en marcha por DeSantis para continuar con la lucha 'trumpista' contra la entrada de extranjeros: encerrar a migrantes irregulares en una selva completamente incomunicada y rodeada de todo tipo de animales peligrosos como cocodrilos o serpientes. Algo de lo que son muy conscientes en Florida, pues su fiscal general, James Uthmeier, -autor de la denominación- aseguró que esta prisión garantizará la seguridad en la zona, ya que "quienes intenten escapar no encontrarán otra cosa más que caimanes y pitones".

Eso sí, a esta construcción, se suma otra que las autoridades de Florida están construyendo cerca de la ciudad de Jacksonville, en lo que será otro centro de detención para migrantes para la política antimigratoria de Trump. De hecho, él mismo anunció el pasado mes de enero la reapertura de la cárcel de Alcatraz para encerrar a "los delincuentes más despiadados y violentos de los Estados Unidos".