Tellado y Muñoz, equipo de combate: Feijóo impulsa al PP más radical con dos dóberman en su cúpula

El PP se prepara para el futuro. Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo ha situado a dos dóberman en su cúpula. A Miguel Tellado, como secretario general y a Ester Muñoz como portavoz. Así, ya ha empezado a monta un equipo de combate. El PP más radical asciende a primera línea.

Hasta veinte veces ha dicho este miércoles Ester Muñoz que el Gobierno de Pedro Sánchez está lleno de "corruptos" y "puteros". Lo ha repetido una veintena de ocasiones en solo diez minutos. En definitiva, que ha llegado enseñando libro de estilo en su primera declaración tras el nombramiento.

Muñoz, diputada y presidenta del PP de León, ha cogido protagonismo en los últimos meses con declaraciones como: "O es usted una baga, o es una incompetente o este Gobierno está muerto", "feliz Navidad. Que parece que les da un poco de alergia, pero bien que felicitan el Ramadán" o "usted lo que da es risa, porque es usted más valiente con el pobre micrófono, que con los corruptos y puteros con los que se rodea".

Todas, palabras dichas desde su bancada en el Congreso de los Diputados. Intervenciones de Ester Muñoz siempre polémicas, que son marca de la casa. No es algo nuevo, pues lleva haciéndolo desde sus tiempos de senadora. "Donde no hubo error fue en la partida de la Memoria Histórica 15 millones de euros. Allí no hubo error. Son 15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos, en lugar de mejorar a los jueces y fiscales", llegó a decir en el Senado.

Un estilo que la acaba de convertir en portavoz en el Congreso, en sustitución de Miguel Tellado, que asciende a número dos de Feijóo. Es su fiel escudero desde tiempos gallegos, capaz de sacar en la Cámara Baja una foto de socialistas asesinados por ETA, de insultar y de amenazar a la oposición.

"Este país no tiene un gobierno, tiene a un capo", "es miserable y es asqueroso", "creo que debería irse de este país en un maletero, "es un ególatra", "es el mayor peligro para la Democracia española", son solo algunas de sus últimas perlas. Porque lo tiene claro, su objetivo es el de "acabar con el Gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer".

¿El premio a estas palabras? La secretaría general, un cargo que ya ocupó en Galicia durante 6 años y que le lleva a lo más alto del partido y al partido a la primera línea de combate.