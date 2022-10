A falta de dos carreras para que finalice la presente temporada de Fórmula 1 y el vínculo entre Fernando Alonso y Alpine, el bicampeón del mundo se ha dejado de medias tintas y tapujos y ha señalado directamente a su equipo por los repetidos problemas que ha sufrido a lo largo del año.

"Para el coche 14 siempre hay problemas de fiabilidad. A 20 vueltas del final perdí un cilindro, así que estaba rodando con cinco cilindros, con un 20% menos de potencia. Estaba 20 segundos por delante de los McLaren y de mi compañero de equipo. Creo que la carrera fue excepcional hasta ese punto", señaló en 'Race Fans' tras abandonar en México.

El asturiano no cree que se trate de "mala suerte" y señala a Alpine: "Es impresionante que sólo uno o dos coches se retiren en cada carrera y que siempre sea el coche 14. Rompieron cinco motores este año, el problema en Australia en clasificación, en Austria ni pudimos empezar la carrera porque hubo un apagón. Así que creo que en 19 carreras, en más o menos el 50% de las carreras no sumamos los puntos que merecíamos, pero no hay nada que podamos hacer ahora".

Haciendo balance, Alonso suma cinco abandonos en 2022, pero también hay que tener en cuenta su problema en clasificación en Australia o el fallo en el sprint de Austria.

A diferencia de él, Ocon tan solo ha abandonado en dos ocasiones, lo que contrasta mucho con la aciaga época de McLaren-Honda en 2015.

"En el primer año de Honda tuvimos como una penalización de 72 posiciones al final de año, así que algo así. Pero lo que pasaba en Honda era que ambos coches se paraba. Este año sólo se para el coche 14", explica.

Por ello, Alonso augura un duro invierno en Enstone: "El motor no es capaz de terminar carreras. No puede ser mala suerte cuando tienes que cambiar seis o siete motores, como hemos hecho, y todavía no terminamos las carreras. Así que creo que tienen trabajo que hacer el próximo invierno, ojalá no mucho".