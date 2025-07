'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en una noche de ocio en Barcelona: "Son locales donde se dan robos, consumo de drogas y hay armas blancas"

Este jueves, en MVT en Acción, acompañamos durante toda la noche de un viernes, al dispositivo especial de ocio nocturno que despliegan los Mossos en Barcelona. En ellos, para controlar la seguridad de todos los ciudadanos que salen a divertirse, los Mossos trabajan de forma coordinada con la Guardia Urbana, con la Policía Portuaria y con miembros de la seguridad privada de cada uno de los locales.

Un aviso por una pelea entre dos grupos de personas nos pone en alerta. Portan armas y se encuentran relativamente cerca del Forum Maritim, donde hemos quedado con el jefe máximo operativo de los Mossos de la noche de este viernes en la ciudad de Barcelona, conocido como Comtal 5. En apenas unos minutos, llegamos al lugar donde varias patrullas, entre ellas las unidades motorizadas, tienen retenida a una persona a la que acaban de intervenir un cuchillo de grandes dimensiones, unos 30 centímetros de hoja. Lo llevaba escondido en la zona de la cintura. "Lo trajo un amigo de su casa, por si nos hacían algo y nos pegábamos", nos confiesa el joven, que queda identificado mientras que el cuchillo es requisado.

"Dependiendo de las circunstancias, de la proximidad a los locales de ocio y de si hubiera llegado a exhibirlo, podríamos llegar a detener a la persona. Nosotros tenemos tolerancia cero con la tenencia de armas y más en zonas lúdicas", nos indica el subinspector. "Incluso, si fuera necesario y detectásemos más armas en un espacio y tiempo determinado, podríamos activar dentro de este dispositivo otro más. En este caso el 'Daga' contra la tenencia de armas", apunta. Y es que, el año pasado, los Mossos intervinieron 31 armas al día en Barcelona, un 14% más que en 2023.

El siguiente aviso nos lleva a una calle próxima a las Ramblas. Los 'fura', los agentes de paisano que patrullan la ciudad a pie o en patinete para pasar desapercibidos, han identificado y detenido al segundo autor de un robo con violencia a una persona. Al otro autor, lo habían detenido nada más producirse el robo. Hace un par de horas "le han dado un golpe violento en la mano a la víctima para robarle el dinero. Es menos de 400 euros, pero queda detenido al existir violencia", nos aclara el jefe operativo de Barcelona.

Al poco, un coche sospechoso centra ahora la atención de los Mossos. Un dispositivo para leer matrículas en movimiento que llevamos a bordo hace saltar la alarma. El vehículo, de alta gama y matrícula extranjera, tiene un "requerimiento de las autoridades de otro país por ocupantes sospechosos", por lo que inmediatamente le dan el alto, al tiempo que solicitan por la emisora la presencia de refuerzos y nos piden que no nos acerquemos.

En su interior hay tres ocupantes varones, a los que piden que abandonen el coche sin hacer ningún movimiento brusco. Tras la llegada de la unidad motorizada y con la presencia de varios agentes, proceden a los registros tanto de los tres hombres como del coche. En su maletero descubren un cargamento de más de 30 bombonas del conocido como 'gas de la risa'. "Es para nosotros", nos dice uno de los jóvenes, pero los Mossos encuentran además 5.000 euros en efectivo repartidos en un compartimento oculto del maletero y en un bolso de mano que porta uno de ellos. Tras terminar todas las comprobaciones, las bombonas del 'gas de la risa' quedan intervenidas, momentáneamente, "dada la proximidad a una zona de ocio".

Robos con violencia y tenencia de drogas y armas

La noche aún no ha terminado y nos salta otro aviso, acaban de detener a los autores de un hurto, al parecer los autores han intentado robar un móvil con el método del 'Ronaldinho' a un par de jóvenes turistas que acaban de llegar a Barcelona. procedentes de Nueva York. Los ladrones no han conseguido su objetivo y quedan libres porque el valor del teléfono no supera los 400 euros, pero los agentes de paisano no les quitarán el ojo de encima durante el resto de la noche, por si volviesen a intentar su objetivo.

Nuestro patrullaje con los Mossos nos lleva por último a la ciudad de Hospitalet, donde está a punto de comenzar otro dispositivo especial. En este caso se trata de la entrada y registro en dos bares próximos a la calle Severo Ochoa. "Son locales donde se ha producido algún robo, consumo de drogas, y donde hemos detectado la presencia de armas blancas. Hay bastantes quejas vecinales, así que vamos a hacer una inspección y a ver qué encontramos", nos dice el cabo de los Mossos al que acompañamos. La Guardia Urbana de Badalona y los inspectores de trabajo también forman parte del dispositivo además de la BRIMO. Sin olvidar una de las unidades de orden público de los Mossos, que será la que asegure la zona.

Tras la entrada en los locales, el cabo nos pide que mantengamos la distancia para garantizar nuestra seguridad. Las identificaciones se producen dentro de los bares y algunas en la calle. Los Mossos encuentran pequeñas cantidades de droga para el autoconsumo, y una navaja que porta una mujer dentro de su bolso. La joven nos asegura que el bolso es de su hermana y que se lo ha cogido prestado, sin saber que dentro guardaba el arma blanca, que termina siendo intervenida y la mujer denunciada por la tenencia de dicha navaja.

Por último, llama también la atención de los Mossos una báscula de precisión, creen que puede ser para el pesaje de sustancias estupefacientes, pero no tienen los suficientes indicios para intervenirla. Una segunda inspección más meticulosa nos revela que se trata en realidad de una báscula para pesar oro. La responsable del local asegura que "es de los chicos que vienen a jugar", la duda de los Mossos es si el que pierde, paga en oro.