El "doble adelantamiento épico" de Fernando Alonso en México que no se vio en televisión

El "doble adelantamiento épico" de Fernando Alonso a Gasly y Lawson

El bicampeón del mundo adelantó a Pierre Gasly y Liam Lawson en apenas tres curvas... ¡mientras hablaba por la radio!

A pesar de su retirada, una vez más por un problema de fiabilidad en el AMR25, se puede sacar una nota positiva del Gran Premio de México de Fernando Alonso.

Y eso que no se vio en directo en la emisión de la carrera, pero la Fórmula 1 ha creído oportuno compartirla en redes sociales.

Se trata de un "doble adelantamiento épico" del asturiano a Pierre Gasly y Liam Lawson en los primeros compases de la carrera.

De hecho, ejecutó dicha maniobra en apenas tres curvas y mientras hablaba por radio con su ingeniero pidiendo a los comisarios que sancionasen a los pilotos que se habían saltado la chicane.