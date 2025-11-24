"Ojalá que Alcaraz y Sinner se odien": un extenista compara a Carlos y Jannik con Rafa Nadal y Federer

Steve Johnson considera que una peor relación entre los dos mejores jugadores del momento "daría un gran drama".

Finalizada la temporada tras la conclusión de las ATP Finals y la Copa Davis, en el podcast de 'NothingMajor Show' han analizado la rivalidad entre Carlos Alcaraz y JannikSinner, los dos jugadores que dominan con puño de hierro el circuito.

Entre otras intervenciones, la de Steve Johnson fue de las más contundentes tras deslizar que puede que ambos no se lleven tan bien como aparentan.

"Creo que en 10 años serán muy cercanos. Pero ahora mismo están luchando por su lugar en el legado y la historia del deporte", arrancó el americano.

De hecho, compara la rivalidad entre el murciano y el italiano con la que mantuvieron Nadal y Federer, que fue evolucionando con el paso de los años.

"Lo mismo con Roger y Rafa: cuando fueron mayores y pudieron mirar atrás con cierta objetividad, se hicieron muy cercanos. Pero en el momento, no creo que Roger y Rafa en 2009, 2010, 2012 fueran tan amigos. Probablemente a Roger le molestaba que Rafa siguiera ganando Roland Garros", explicó.

Yendo más allá, Steve Johnson apuntó que desearía que ambos se "odiaran" para hacer más atractivos sus enfrentamientos.

"Creo que Carlos y Jannik son amigos; no creo que se odien, ojalá lo hicieran porque daría un gran drama. Pero en 10–15 años, cuando miren atrás y cada uno tenga 20 Slams, tendrán una amistad tipo Roger–Rafa", zanjó.