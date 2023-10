Lance Stroll está viviendo una auténtica pesadilla este año en Aston Martin. No sólo por sus pobres resultados, si no porque a su lado tiene a un piloto que está sacando todo el rendimiento del coche: Fernando Alonso.

El canadiense volvió a caer en la Q1 del Gran Premio de Qatar. Alonso, por cierto, saldrá cuarto el domingo y tendrá la oportunidad de luchar por el podio. La diferencia es salvaje.

Y tras esa pobre clasificación, se mostró muy enfadado ante los medios de comunicación. "Es una mierda", respondió con el gesto torcido.

Y cuando le preguntaron qué podía hacer para cambiarlo simplemente se encogió de hombros. "Seguir conduciendo", respondió justo antes de marcharse a toda prisa.

#QatarGP🇶🇦: E-List F1 Driver Lance Stroll gives a trash interview after putting in a trash performance. #F1#Formula1#AstonMartinF1pic.twitter.com/IV22DVCFc8