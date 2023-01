Desde que la Fórmula 1 hiciera la puesta de largo de la temporada 2022, ya se atisbó cuál iba a ser el gran hándicap de la nueva era con el cambio reglamentario: el 'porpoising'.

Ese zarandeo de los monoplazas a altas velocidades no solo ponía en peligro la integridad del piloto, sino también del propio monoplaza, así como la lastraba los tiempos por vuelta.

En algunos equipos como Mercedes se acentuó en exceso, mientras que otros como Red Bull supieron paliarlo haciendo uso de la aerodinámica.

El caso de Aston Martin fue peculiar: arrancaron con problemas muy similares a los de la marca de la estrella, pero al Gran Premio de España en Montmeló llegaron con un monoplaza similar a los de las bebidas energéticas que disminuía los estragos del 'porpoising'.

Ahora, de cara a 2023, los de Silverstone quieren erradicarlos al máximo... pero saben que en Fórmula 1 no hay nada empírico.

Así lo ha explicado Eric Blandin, subdirector técnico de Aston Martin, en declaraciones a la propia web del equipo británico.

"No desaparecerá por completo. Es algo inherente a este conjunto de normas. Tienes grandes túneles que canalizan el aire debajo de un coche que rueda muy cerca del suelo y tiene un faldón creado por el borde del suelo que sella el aire: esta combinación es lo que hace que el monoplaza sea susceptible al porpoising", arranca el francés.

"Todo coche de F1 experimenta algún grado de oscilación, pero con la normativa actual, debido a la carga aerodinámica y la variación de esa carga aerodinámica, esta oscilación es más pronunciada", añade, señalando que será difícil conocer la solución en la fábrica: "Simular el problema es complicado. No hay muchas herramientas que puedan hacer eso".

"Desde el punto de vista computacional, no puedes predecirlo con un software normal. No se trata simplemente de hacer funcionar el coche en el túnel de viento para ver si se oscila: no funciona así porque es un problema dinámico, las cargas aerodinámicas cambian constantemente", explica.

"Nos hemos enfocado en hacer cambios al coche de este año que prevendrán el porpoising, pero no podemos garantizar que hayan funcionado hasta que lo probemos en la pista. Si lo sufrimos, tenemos varias herramientas en nuestro arsenal para combatirlas", zanja.

Aston Martin, que presentará un AMR23 al "90%" distinto al coche de 2022, confía en darle un coche ganador a Fernando Alonso. Las previsiones del equipo son muy positivas, pero gran parte del resultado recaerá en cómo solventarán el 'porpoising', ese 'talón de Aquiles' que lastró a Mercedes el pasado año.