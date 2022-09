Mick Schumacher no ha podido tener un mejor maestro en Fórmula 1. Su padre, Michael Schumacher, es junto a Lewis Hamilton el piloto que más títulos atesora de la competición: siete. Su apellido siempre ha llamado la atención desde que comenzara a competir en los karts.

Ahora su realidad es la F1. Este es el segundo año en el que compite con Haas, ya con un coche que sí le permite luchar con los rivales. Porque el año pasado fue muy duro con un monoplaza que estaba condenado a ser último en todas las carreras.

En declaraciones a 'Mundo Deportivo' el joven Mick ha hablado de los consejos que le daba su padre: "Mi padre siempre me apoyaba mucho en todo lo que yo estaba haciendo en el karting. Por supuesto".

"Yo creo que él intentó aportarme diferentes enfoques para ver lo que era mejor para mí, y al final él me decía siempre: 'haz lo que amas'. Y para mí lo que más he amado siempre ha sido correr, siempre he amado lo que he hecho y cada vez iba a más eventos mayores, carreras más grandes y para mí siempre fue muy bonito que él ocupara su tiempo estando conmigo siempre en el motorhome, debatiendo sobre carreras", rememora el joven alemán.

El mundo del motor siempre estuvo en su cabeza, aunque no tenía claro si llegar o no a la F1: "¿Tener claro si llegaría a la F1? Bueno, no. Todo lo que pasó en el pasado ya es historia. No cambiaría nada de lo que pasó en esos años y en los posteriores y estoy muy feliz de haber conseguido mi objetivo de llegar a la F1".

Ahora Mick se ve en pista con Fernando Alonso, uno de los grandes rivales de su padre: "Fernando Alonso es una gran personalidad, enorme, lo ha conseguido todo en este deporte y espero que tenga muy buena suerte en su próximo capítulo de futuro con Aston Martin".

"Creo que será muy interesante ver cómo trabaja con el equipo y cómo dan pasos al frente. Estoy deseando pelear contra él. Veremos más de él esta temporada, seguro", ha sentenciado Schumacher.

Precisamente esta semana ha conocido que Red Bull le ha cerrado la puerta. Helmut Marko ha sido muy claro en cuanto a su situación y ha remarcado que en ningún momento se han reunido con el piloto para que tome el asiento de Pierre Gasly, que todo apunta fichará por Alpine.