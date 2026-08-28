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Aldeguer, al VR46

La emoción de Fermín Aldeguer al firmar por el equipo de Rossi: "Uno de mis ídolos..."

"Siempre ha sido uno de mis ídolos y una referencia para mí", dice Fermín sobre su nuevo jefe, Valentino Rossi.

Fermín Aldeguer firma con el VR46 Fermín Aldeguer firma con el VR46VR46

Fermín Aldeguer ha dado un nuevo paso en su carrera. Cambiará Gresini por el VR46, también Ducati. Y a partir del año que viene pilotará la moto oficial. Un salto de calidad para el joven piloto murciano, que ha destacado el hecho de llegar al equipo que dirige Valentino Rossi.

En su presentación, el piloto ha hablado de Valentino: "Estoy muy contento de dar este paso en mi carrera en MotoGP con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmar con el equipo de Valentino es increíble. Siempre ha sido uno de mis ídolos y una referencia para mí".

"Creo que tenerlo dentro del equipo podrá ayudarme a mejorar como piloto gracias a sus valiosos consejos" dice Aldeguer.

"Es un equipo extremadamente profesional, y estoy muy feliz de competir con ellos. Con el nuevo reglamento de 2027, mi objetivo será adaptarme a los nuevos neumáticos, pero también a la nueva moto. Contar con la Ducati oficial ayudará muchísimo en la evolución durante la temporada. Será un año en el que buscaremos ser constantes, no cometer errores y pasar el mayor tiempo posible sobre la moto para recopilar información", dice el piloto español.

Se muestra emocionado de esta nueva etapa, que no deja de estar dentro de Ducati: "Estoy seguro de que trabajaremos muy bien con todo el equipo y con los ingenieros de Ducati. Podremos hacer un gran trabajo y aspirar a estar de forma constante entre las cinco primeras posiciones".

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