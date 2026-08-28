Del fuego a los claveles: manifestación pacífica en Ceuta tras dos jornadas de estallido de violencia

Los detalles Con banderas de España y cánticos como "¡Ceuta, unida, jamás será vencida!", los manifestantes han dejado claveles en la Delegación del Gobierno para denunciar el "abandono de las instituciones".

La población de Ceuta está agotada y ansiosa por la prolongada crisis migratoria que enfrenta la ciudad. Tras días de altercados, el viernes se vivió un respiro con manifestaciones pacíficas en protesta por la gestión del Gobierno. Bajo el lema "La revolución de los claveles", los ceutíes denunciaron el "abandono de las instituciones" dejando claveles en la Delegación del Gobierno. Aunque algunos manifestantes mostraron actitudes agresivas, el evento fue mayormente pacífico. La marcha, en contra del fascismo y racismo, contrasta con los recientes incidentes violentos donde se impidió la ayuda a migrantes. El presidente Juan Jesús Vivas condenó la violencia, pidiendo calma.

La población ceutí está cansada y nerviosa ante la incertidumbre de cuánto más se va a alargar la situación que vive la ciudad tras la llegada masiva de migrantes hace casi un mes. Sin embargo, tras unos días de altercados y con la tensión en aumento, este viernes ha habido un respiro.

Continúan las manifestaciones en protesta por la gestión del Gobierno, pero esta vez todo ha transcurrido de manera pacífica. Los vecinos han hecho gala de la convivencia que caracteriza a Ceuta.

Bajo el lema 'La revolución de los claveles', cientos de personas han protestado sin violencia, sin odio y sin racismo en Ceuta. Como parte de la manifestación, han acudido a la Delegación del Gobierno a dejar claveles como forma de denunciar el "abandono de las instituciones".

Muchos de los participantes han llevado banderas de España y han coreado consignas como "¡Ceuta, unida, jamás será vencida!".

Después han recorrido varias calles de la ciudad autónoma y solo unos pocos ubicados en la cabecera de la marcha han mostrado una actitud algo más agresiva. Concretamente, algunas personas han increpado al equipo de laSexta que informaba de la protesta. Aunque se ha tratado de un hecho aislado.

Dos días de altercados

La marcha contra el fascismo y el racismo es la respuesta de muchos vecinos ante la escalada del odio y la violencia de los últimos días. Una imagen que contrasta con la vivida hace apenas 24 horas, cuando cerca de un centenar de personas trató de impedir el reparto de ayuda alimentaria y sanitaria a los migrantes.

Al grito de "Cruz Roja es una mafia", bloquearon el paso de varias ambulancias y, previamente, intentaron lo mismo con un camión de alimentos.

A este evento, en el que no hubo violencia, le sucedió una escena más dura: decenas de personas se saltaron el cordón policial y comenzaron a destrozar las chozas improvisadas de la playa de Benítez (contigua a El Trampolín) en las que sobreviven los migrantes que no se han trasladado a los espacios habilitados por el Gobierno.

Algunos incluso quemaron los campamentos para intentar expulsar a los migrantes, que huyeron de la playa. El miércoles sucedió algo parecido, que terminó con cargas policiales contra los alborotadores.

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha condenado la violencia y ha pedido recuperar la calma. Una postura que apoya la mayoría de ceutíes, que lo único que reclaman es volver a la normalidad lo antes posible.

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