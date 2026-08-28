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Mismo 'modus operandi'

Tres atracos en cuatro meses: el Ministerio de Cultura refuerza la seguridad ante la preocupación por el aumento de robos en museos

Los detalles En el Ministerio están reforzando la seguridad y haciendo un listado de objetos valiosos que podrían resultar de interés para los atracadores.

Tres atracos en cuatro meses: el Ministerio de Cultura refuerza la seguridad ante la preocupación por el aumento de robos en museos
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El Ministerio de Cultura está preocupado por el aumento de robos en museos. El de este jueves en Villena, Alicante, es el tercero en los últimos cuatro meses. Están reforzando la seguridad y haciendo un listado de objetos valiosos que podrían resultar de interés para los atracadores. Este viernes hemos podido ver cómo ha quedado el museo tras el robo: fueron directamente a por las piezas más valiosas.

Los ladrones arrancaron el cristal blindado que lo protegía. Hicieron lo mismo con la ventana por la que accedieron. Necesitaron material antidisturbios para toda esa operación. Las cámaras grabaron cómo fueron directamente a por las piezas más valiosas. Ante esto, el Ministerio de Cultura está preocupado por el aumento de robos en museos y está reforzando la seguridad.

Robo en el Museo de Villena Robo en el Museo de VillenalaSexta

En solo cuatro minutos, el 27 de agosto a las 5 de la madrugada, los seis asaltantes encapuchados se llevaron de Villena su tesoro más preciado y varias coronas. Piezas de la edad de bronce valoradas en un millón y medio de euros.

Solo un mes antes, el 27 de julio, también de madrugada, en el Museo Provincial de Albacete otros cuatro encapuchados se hicieron con 220 monedas de oro del siglo XIX en apenas uno minuto y medio.

Robo en el Museo Provincial de Albacete Robo en el Museo Provincial de AlbacetelaSexta

Y el 25 de abril, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, unos ladrones robaron 144 monedas de oro, el tesoro de Villanueva de la serena. Acciones planificadas y coordinadas capaces de burlar la mejor seguridad.

Robo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz Robo en el Museo Arqueológico Provincial de BadajozlaSexta

En Villena actuaron con precisión militar y material antidisturbios. Los sensores y las cinco alarmas saltaron, pero consiguieron huir e incluso hicieron sonar la de un polideportivo minutos antes como distracción. Eso hace pensar en bandas de ladrones profesionales.

Ahora, Guardia Civil y Policía investiga si la misma banda estaría detrás de los tres robos porque el 'modus operandi' es similar: robos rápidos, entrando por ventanas y con coches listos para emprender la huida.

La preocupación en Cultura es máxima, por lo que ya han reforzado la seguridad de sus museos. En colaboración con la Policía, han pedido informes sobre las piezas más valiosas de los museos. Todo lo necesario para ponérselo más difícil a estos ladrones.

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