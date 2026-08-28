Márquez reacciona al récord de Bezzecchi: "Ha tenido caídas fuertes, pero es valiente"

El piloto de Aprilia ha hecho el récord del circuito de MotorLand en los entrenamientos libres de este viernes.

Marco Bezzecchi ha marcado el récord del circuito de MotorLand en los segundos entrenamientos de este viernes. De primeras ha querido marcar terreno en un fin de semana en el que Marc Márquez es el gran favorito a la victoria.

A Marc le preguntaron por el récord de Bezzecchi y reconoció que se lo esperaba muy fuerte desde el inicio: "Ya lo hizo muy bien en Gran Bretaña. Se ha caído fuerte este año, pero es un piloto valiente que no se achanta".

Sobre su puesta en escena el viernes, el de Ducati reconoció que empezó despacito: "Me he encontrado cómodo, como esperaba encontrarme en Aragón. Pero se ha visto que todo está muy apretado".

"Tendremos que seguir empujando para optar a pelear por esa victoria y esa pole. Pero no va a ser fácil", dice el actual campeón del mundo de MotoGP.

No participó en el tramo final de los libres. Algo que tenía pactado con Ducati para no perjudicar su físico: "No haber salido en los últimos diez minutos lo teníamos en la estrategia: si el primer intento de vuelta rápida salía bien, había que minimizar riesgos".

El sábado arrancará la acción de verdad en MotorLand con la clasificación y la carrera al sprint. Ahí se medirán Márquez y Bezzecchi, que han empezado por delante del resto. Más tímido ha estado Jorge Martín, que sigue defendiendo su liderato en el mundial.

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