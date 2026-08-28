El legendario entrenador que no apuesta por Alcaraz en el US Open: "Creo en Zverev"

Rick Macci, legendario entrenador, cree que Carlos no llega preparada para competir por el título del US Open.

Arranca el US Open con Carlos Alcaraz recién recuperado de su lesión en la muñeca y la incógnita de si podrá competir por el título sin apenas rodaje en pista. El legendario entrenador Rick Macci cree que no estará en esa lucha.

A través de sus redes sociales, el que fuera entrenador de las hermanas Williams ha lanzado su pronóstico: "Apuesto por Zverev para que gane su segundo grande principalmente porque los dos mejores jugadores con diferencia con una raqueta serían los favoritos. Pero el Jannik está lesionado y Carlos jugó por última vez hace cinco meses en tierra batida".

"La Navidad ha llegado temprano para el alemán de gran saque, es su grande para perder a menos que se desconecte, se enfade y entonces podría retorcerse", detalla.

Pide que no se meta demasiada presión a Alcaraz: "Tomen un respiro profundo porque Carlos tendrá mucho óxido y le tomará el resto del año limpiar el polvo. Si sobrevive a su primer partido, para mí eso es una victoria para todos y si la muñeca está bien, que comience el regreso".

"Lo creas o no, no debería ser el favorito para ganar el título porque durante cinco meses ha estado inactivo. No se llega a competir por la calle sin más, hay que tener confianza y agilidad, y en una competición real se vence a los mejores", dice para finalizar el conocido entrenador.

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