El hijo del empresario español desaparecido en alta mar entre Sicilia y Grecia: "Mi madre vio a mi padre en el agua cuando salió del camarote"

Sergio Mutilba ha contado en Más Vale Tarde que su madre está "totalmente en shock" tras lo sucedido. La mujer pasó tres días a la deriva tras la desaparición de su marido.

Sergio, hijo de Juan José Mutilba, el empresario burgalés que estaba con su mujer navegando en alta mar en aguas italianas cuando desapareció, ha hablado en Más Vale Tarde sobre el suceso después de que Italia haya suspendido de forma definitiva la búsqueda.

"Yo me enteré de que se suspendía la búsqueda por un chico que se llama José Manuel, de Salvamento Marítimo, que llamó a mi tía para contárselo. Él era el enlace con las autoridades italianas y nos comunicó que se suspendía la búsqueda de de mi padre", ha indicado Sergio Multiba, tras lo que ha señalado que la alcaldesa de Burgos se ha comunicado con ellos y ha enviado una carta al Ministerio del Interior y al Ministerio del Exterior para saber qué se podía hacer para que se continuase con la búsqueda.

En lo referente a cómo está su madre, el hijo del empresario español ha expresado que "ella no es ella, sino que está totalmente en shock". "Es como que no está", ha añadido Mutilba, quien ha relatado cómo ocurrió todo. "Mi madre debía de estar en el camarote y cuando salió, ya vio a mi padre en el agua", ha afirmado.

En ese momento, según le ha contado su madre, la mujer "intentó ponerse en comunicación con 'Radio 16' para dar aviso" de que su marido se había caído. "Sin embargo, esta radio solo funciona si tiene barcos al lado y, como no los tenía, no recibió respuesta", ha apuntado Sergio Mutilba, al tiempo que ha subrayado que su madre "estuvo tres días a la deriva".

Así, el hombre ha reconocido que las "esperanzas" de localizar a su padre con vida "son muy nulas". "Somos conscientes de que el tiempo aquí es oro y de que hubiese sido mejor cuanto antes se hubiese actuado en la búsqueda. Pese a ello, queremos hacer todo lo posible por que se siga buscando", ha concluido.

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