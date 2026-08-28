Raúl Fernández asume la superioridad de Márquez en Aragón: "No es solo por la Ducati..."

"Me impresiona luchar por el podio con él": Raúl Fernández no esconde su admiración por Marc Márquez

El piloto de Trackhouse (Aprilia) se rinde a un Marc Márquez que ha empezado fuerte en los entrenamientos libres del viernes en MotorLand.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi han sido los más rápidos en la jornada del viernes en Aragón. Y sus rivales ya lo esperaban. De hecho Raúl Fernández, de Trackhouse, está convencido de que el de Ducati dominará todo el fin de semana.

"Trataremos de concentrarnos al máximo para ver qué podemos hacer, pero a nivel de confianza estoy en un buen momento de mi carrera deportiva, aunque todos los pilotos están súper fuertes y habrá que mantener la consistencia mostrada hasta ahora", explica un Raúl Fernández que viene de conseguir la victoria en Silverstone.

Sobre Marc insiste en que está lejos y no es por su moto: "Vuelvo a decir, creo que Marc tiene un pasito más, ya no solo por la Ducati".

"Para nosotros será una pista difícil porque no podemos aprovechar el cien por cien de nuestra moto. Pero una cosa que me ha llevado hasta aquí es estar centrado en nosotros, en sacar el cien por cien de lo que tenemos, y esa tiene que ser la sintonía este fin de semana", detalla el piloto español.

Quiere ir de menos a más en el fin de semana: "Cada día construimos un pasito más de confianza y ese es el objetivo".

Raúl ha sido sexto en la segunda sesión del viernes, a cuatro décimas de Marco Bezzecchi. Un comienzo sólido para el piloto de Trackhouse.

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