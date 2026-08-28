"Hay cosas que suceden y no es responsabilidad de nadie": Marlaska rebaja la tensión con Robles tras señalar al CNI en la crisis de Ceuta

¿Qué ha dicho? "Claro que había preocupación, pero como la había el año pasado", ha dicho el ministro del Interior, defendiendo la inexistencia de informes previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Pese a ello, ha asegurado: "Eso no quiere decir que ningún servicio de información no trabajará correctamente".

A un mes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la crisis sigue activa, con miles intentando sobrevivir en las calles y playas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que el Gobierno no tenía información previa sobre el suceso. En el Congreso, Marlaska reconoció preocupación, pero la consideró normal para la zona. Entre el 30 y 31 de julio, 80.000 migrantes, incluidos menores, llegaron desde Marruecos. Marlaska desmintió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que fueron avisados. Aseguró que, de haber sabido, se habrían tomado medidas, evitando culpar a ningún servicio de información.

Cuando estamos a punto de cumplir un mes desde la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la crisis migratoria sigue activa, con miles de migrantes intentando sobrevivir entre las calles y playas ceutíes, el ministro del Interior ha vuelto a insistir en que el Gobierno no tenía información de lo que iba a ocurrir.

Fernando Grande-Marlaska ha comparecido este viernes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la gestión de la crisis que está atravesando la ciudad autónoma de Ceuta. Allí, ha mantenido su tesis: no había información previa. Y si hay que hablar de "preocupación", el ministro la reconoce, pero la rebaja a la normal en un punto como la costa ceutí.

Recordemos que entre el 30 y el 31 de julio llegaron a las costas ceutíes hasta 80.000 migrantes procedentes de Marruecos. Entre ellos, miles de niños, niñas y adolescentes. En ocasiones, solos.

"Claro que había preocupación, pero como la había el año pasado", ha dicho Marlaska en el Congreso. "Como la de cualquier verano", ha insistido, entrando en la polémica y brecha abierta dentro del Ejecutivo tras las palabras de la ministra de Defensa. Margarita Robles defendió su área, asegurando que habían sido avisados de la entrada masiva.

Este viernes, Marlaska ha vuelto a desdecir a Robles asegurando que, si se hubiera sabido, se habría realizado alguna que otra gestión previa. "Mi pregunta es, si alguien lo hubiera visto, ¿me quiere decir que no se hubiera elevado?", ha dicho.

Eso sí, ha preferido no culpar a nadie. Tampoco al CNI. Al menos, es el mensaje que ha intentado poner sobre la mesa al decir: "Eso no quiere decir que ningún servicio de información no trabajará correctamente. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información", ha asegurado en esta ocasión, intentando rebajar el choque. "Hay cosas que suceden y no implican ninguna responsabilidad de nadie, ni que todo haya sido previsto", ha argumentado el ministro del Interior.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido