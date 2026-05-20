Los audios que señalan como negligencia médica de un hospital privado de Sevilla la muerte de un niño de dos años: "Esto era evitable"

Los detalles Gonzalo murió por una insuficiencia respiratoria grave tras haber sido trasladado entre dos hospitales privados de Sevilla en una ambulancia con "soporte vital básico con enfermería" en la que no había ningún médico.

La muerte de Gonzalo, un niño de dos años y cinco meses, podría haberse evitado, según audios a los que ha accedido laSexta. El 28 de junio de 2025, Gonzalo falleció tras ser trasladado en una ambulancia sin médico entre dos hospitales privados. Un día antes, sus padres lo llevaron a urgencias por vómitos, fiebre y otros síntomas, pero fue dado de alta con un diagnóstico de "viriasis". Al empeorar, fue trasladado sin los recursos necesarios, lo que resultó en su fallecimiento. La familia ha demandado a Asisa, responsabilizándola del proceso inadecuado y trágico.

La muerte de Gonzalo, un niño de dos años y cinco meses, se podría haber evitado. Así se puede constatar en unos audios a los que ha tenido acceso laSexta y en los que se escucha al médico de la UCI pediátrica del Hospital Vithas Aljarafe en una llamada con el coordinador de urgencias de Asisa.

"Esto era evitable. Esto se podía evitar. Pero… montar a un niño de esta manera en una ambulancia, de verdad, esto…", lamenta el profesional en la llamada de teléfono en la que le reprocha al coordinador de urgencias de Asisa haber realizado el traslado del niño sin un médico en la ambulancia.

"El chiquitín llegó en una parada cardiorrespiratoria, saturando al 71, sin frecuencia cardiaca. Ese niño falleció. No entiendo cómo hicieron un traslado de un niño sin médico en esa ambulancia", afirma en el audio. Un audio que apunta que el fallecimiento del niño podría haber sido fruto de una negligencia médica.

Gonzalo, el niño de dos años que murió en el traslado al hospital Vithas Aljarafe

Gonzalo fue trasladado en una ambulancia no medicalizada

Todo sucedió el 28 de junio de 2025. Entonces, el pequeño tenía dos años y cinco meses y falleció después de ser trasladado, en una situación crítica, entre dos hospitales privados. El niño fue trasladado en una ambulancia en la que no había ningún médico. Ahora, once meses después, la familia ha presentado una demanda contra Asisa, a la que considera responsable de todo el proceso.

Un día antes de su fallecimiento, el 27 de junio de 2025, tras llevar 48 horas vomitando, los padres de Gonzalo lo llevaron a urgencias del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Además, tenía fiebre, sangraba por la nariz y tenía temblores y vértigos. El niño tenía antecedentes de bronquiolitis, bronquitis y neumonía, por los que ya había sido ingresado en varias ocasiones en este hospital.

Así, el pequeño pasó seis horas en observación. A pesar de haber solicitado un análisis de sangre, le dieron el alta con un diagnóstico de "viriasis" y una prescripción de apiretal e ibuprofeno. Pero una vez en casa, según recoge la demanda de los padres, el niño empieza a tener problemas en el habla y en su respiración. La madre de Gonzalo, Esther Leyva, asegura a laSexta que si "le hubieran dado un simple antibiótico, mi hijo hoy estaría aquí sentado".

Hacia la medianoche, Gonzalo vuelve a ingresar en el hospital en situación grave, con la piel pálida y con un 80% de saturación de oxígeno en sangre. Es entonces cuando el hospital pide trasladar al pequeño a un hospital que dispusiera de unidad de cuidados intensivos pediátricos. Deciden que sea trasladado a un hospital privado que está a media hora, en vez de a uno público que está a cinco minutos.

De esta manera, Asisa contacta con un centro coordinador de urgencias a las 1.05. Tras varias llamadas entre un hospital y otro para conseguir que aceptaran al pequeño, una hora más tarde, a las 2.15 de la madrugada, el profesional a cargo acepta que sea una ambulancia con "soporte vital básico" la que recoja al niño para trasladarlo al Hospital Vithas Nisa Aljarafe, también privado.

El responsable de la UCI, tras la muerte de Gonzalo: "Esto era evitable"

En los audios de las llamadas -que la aseguradora Asisa remitió a la familia-, se puede escuchar las conversaciones que mantuvieron entre los dos hospitales. Desde la aseguradora preguntan qué tipo de recursos necesita, si es suficiente con un soporte vital básico o si necesita una UVI. Como se puede escuchar en el audio, el facultativo asegura que necesita una ambulancia "con enfermería porque ahora el niño está con una mascarilla reservorio saturando al 89/88". "Vale, soporte vital básico con enfermería", concluyen en la llamada. En cambio, más tarde, en la llamada que realizó el médico de la UCI, asegura que durante el trayecto el niño estuvo todo el rato en un 70%.

Finalmente, Gonzalo fue trasladado en una ambulancia no medicalizada al Hospital Vithas, a una media hora de distancia. Según denuncia la familia, en la ambulancia había un técnico en emergencias sanitarias al volante y una enfermera o auxiliar de enfermería. No había ningún médico. Además, según indican, el pequeño fue introducido en la ambulancia en situación de inestabilidad clínica. Es decir, con un nivel de oxígeno en sangre del 70%, una situación crítica.

Gonzalo ingresó en el hospital Vithas en situación de parada cardiorrespiratoria inminente a las 3.14 de la madrugada. Tras pasar más de una hora intentando que el corazón del pequeño volviera a latir, a las 4.28 de la madrugada confirmaron la muerte del pequeño por una insuficiencia respiratoria grave.

Los audios que señalan como negligencia médica de un hospital privado de Sevilla la muerte de un niño de dos años: "Esto era evitable"

Tras esto, tal y como se pueden escuchar en los audios a los que ha tenido acceso laSexta, a las 5.07 de la madrugada, el médico de la UCI pediátrica del Hospital Vithas Aljarafe llama por teléfono al coordinador de urgencias de Asisa.

"El chiquitín llegó en una parada cardiorrespiratoria, saturando al 71, sin frecuencia cardiaca. Ese niño falleció. No entiendo cómo hicieron un traslado de un niño sin médico en esa ambulancia", afirma el profesional. Ante esto, el personal de Asisa asegura que se hizo lo que solicitó el médico del Hospital Viamed.

"La persona encargada del traslado tenía que solicitar un médico en esa ambulancia y viene con un auxiliar de enfermería y un conductor, que no saben manejar una parada cardiorrespiratoria. Se le ha hecho una hora de reanimación sin éxito. No salió del hospital con más oxígeno que un 71", apunta el profesional del Vithas y añade que "esto era evitable. Esto se podía evitar. Pero… montar a un niño de esta manera en una ambulancia, de verdad, esto…".

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