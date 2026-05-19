Ahora

DIRECTO

Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

Si vuelve en Mugello

Las cuentas de Marc Márquez para reengancharse a la lucha por el título de MotoGP

El piloto de Ducati, que se perdió la cita de Montmeló tras pasar por el quirófano, está a 85 puntos de Marco Bezzecchi, líder del mundial.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Después de que Marc Márquez triunfara en su estreno en Ducati convirtiéndose en campeón, las lesiones le han vuelto a colocar en el punto de salida. Tuvo que pasar por quirófano por el tornillo que le tocaba el nervio del hombro y también para ser intervenido del pie. Y se perdió en Montmeló.

Se espera su regreso en Mugello, la semana que viene, pero todavía no es oficial. Y hay quien se pregunta si será capaz a llegar a la lucha por un título mundial que ahora mismo lidera Marco Bezzecchi, de Aprilia.

El italiano lidera la clasificación de MotoGP por delante de Jorge Martín, su compañero de equipo, y suma 85 puntos más que Márquez. Faltan 16 sprint y 16 carreras largas todavía. Todo un mundo.

Según los cálculos de 'Motorsport Magazine', Marc tendría que recortar más de cinco puntos cada fin de semana para acabar el mundial por delante de Bezzecchi.

Unos números que no son descabellados. A Marc le serviría con quedar por delante de Bezzecchi tanto en las sprints como en las carreras, siempre que sea en el podio.

Queda mucho mundial y todo es posible. Porque Bezzecchi es el líder, pero antes de Montmeló Jorge Martín llegaba lanzado. Su caída el domingo le distanció a 15 puntos de su compañero de equipo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez señala la "intervención directa" de Zapatero "en operaciones internacionales de alto valor económico" como el petróleo y "oro"
  2. Zapatero defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera"
  3. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  4. Jonathan Andic paga la fianza de un millón de euros para evitar su entrada a prisión por la muerte del fundador de Mango
  5. Trump advierte con retomar los ataques en los próximos días mientras los ayatolás le acusan de presentar "amenazas" como "oportunidades de paz"
  6. La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos