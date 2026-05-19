Las cuentas de Marc Márquez para reengancharse a la lucha por el título de MotoGP

El piloto de Ducati, que se perdió la cita de Montmeló tras pasar por el quirófano, está a 85 puntos de Marco Bezzecchi, líder del mundial.

Después de que Marc Márquez triunfara en su estreno en Ducati convirtiéndose en campeón, las lesiones le han vuelto a colocar en el punto de salida. Tuvo que pasar por quirófano por el tornillo que le tocaba el nervio del hombro y también para ser intervenido del pie. Y se perdió en Montmeló.

Se espera su regreso en Mugello, la semana que viene, pero todavía no es oficial. Y hay quien se pregunta si será capaz a llegar a la lucha por un título mundial que ahora mismo lidera Marco Bezzecchi, de Aprilia.

El italiano lidera la clasificación de MotoGP por delante de Jorge Martín, su compañero de equipo, y suma 85 puntos más que Márquez. Faltan 16 sprint y 16 carreras largas todavía. Todo un mundo.

Según los cálculos de 'Motorsport Magazine', Marc tendría que recortar más de cinco puntos cada fin de semana para acabar el mundial por delante de Bezzecchi.

Unos números que no son descabellados. A Marc le serviría con quedar por delante de Bezzecchi tanto en las sprints como en las carreras, siempre que sea en el podio.

Queda mucho mundial y todo es posible. Porque Bezzecchi es el líder, pero antes de Montmeló Jorge Martín llegaba lanzado. Su caída el domingo le distanció a 15 puntos de su compañero de equipo.

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