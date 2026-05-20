EEUU e Israel tenían como objetivo instalar a Ahmadineyad en el poder cuando comenzaron los ataques contra Irán

El contexto Mahmud Ahmadineyad, conocido por sus opiniones contra Estados Unidos e Israel, llegó a decir que había que "borrar a Israel del mapa". Pese a esos esfuerzos, había sido el elegido para ser ascendido al poder en Irán, según publica 'The New York Times'.

El plan de Estados Unidos e Israel era colocar a Mahmud Ahmadineyad como líder en Irán, similar a la estrategia con Delcy Rodríguez en Venezuela. Ahmadineyad, exmandatario iraní conocido por su postura dura contra ambos países, fue liberado de su arresto domiciliario mediante un ataque en el que resultó herido, según 'The New York Times'. Desde entonces, su paradero y estado de salud son desconocidos. La Casa Blanca, a través de Anna Kelly, afirmó que los objetivos de Trump incluían destruir misiles balísticos iraníes y debilitar sus fuerzas. Rumores iniciales sobre la muerte de Ahmadineyad fueron desmentidos, aunque sus guardaespaldas fallecieron en el ataque.

En un primer momento, el plan de Estados Unidos e Israel era colocar a su propia marioneta política en Irán, un modo similar al seguido con Delcy Rodríguez en Venezuela. Cuando comenzaron los ataques, el elegido para ocupar ese cargo era Mahmud Ahmadineyad, el expresidente iraní con una línea muy dura de mensajes contra Estados Unidos e Israel.

El plan para 'ficharle' pasaba por liberarle de su arresto domiciliario a través de un ataque en el que acabó resultado herido, según informa 'The New York Times', que cita a funcionarios estadounidenses que fueron informados al respecto de estos planes.

Desde ese ataque israelí que le dejó herido, no se ha visto públicamente a Ahmadineyad, no se sabe su paradero ni su estado de salud. Tampoco se sabe cómo se convenció al expresidente iraní para formar parte de este plan, más si cabe cuando llegó a decir que había que "borrar del mapa a Israel".

Desde la Casa Blanca cuentan al citado medio que los objetivos de Trump, que siempre se ha mostrado errático acerca del desarrollo del conflicto, eran "destruir los misiles balísticos de Irán, desmantelar sus instalaciones de producción, hundir su armada y debilitar a su representante", en palabras de la portavoz Anna Kelly.

"El ejército de Estados Unidos cumplió o superó todos sus objetivos, y ahora, nuestros negociadores están trabajando para llegar a un acuerdo que acabe para siempre con la capacidad nuclear de Irán", añade Kelly.

Se llegó a rumorear sobre su muerte

Ahmadineyad se ha enfrentado en los últimos años a dirigentes del régimen iraní, acusándolos de corrupción. Fue descalificado para presentarse en varias elecciones presidenciales, sus ayudantes fueron detenidos y sus movimientos se restringieron cada vez más a su domicilio en el barrio de Narmak, al este de Teherán.

El primer día de la guerra, los ataques israelíes mataron al ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán. Los medios de comunicación iraníes también informaron en un primer momento de que Ahmadineyad había muerto en el ataque contra su casa, aunque los ataques no causaron daños significativos en su domicilio. Sí que fue alcanzado el puesto de seguridad situado a la entrada de la calle.

En los días siguientes, las agencias de noticias oficiales aclararon que Ahmadineyad había sobrevivido, pero que sus "guardaespaldas" de la Guardia Revolucionaria Islámica habían muerto.

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