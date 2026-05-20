La férrea defensa de Sánchez a Zapatero: "Todo mi apoyo al expresidente. Nos sacó de una guerra ilegal y acabó con ETA"

Mientras tanto... Feijóo ha reaccionado a esta defensa de Sánchez destacando que esto es algo que "ya le hemos visto hacer" con Ábalos y Cerdán. "Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el rescate de Plus Ultra, apelando a la presunción de inocencia. Durante la sesión de control en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha pedido la dimisión de Sánchez, recordando las acusaciones de delitos graves contra Zapatero. Sánchez ha respondido con firmeza, destacando los logros de Zapatero y criticando al gobierno de José María Aznar. Feijóo ha cuestionado la integridad del Gobierno actual, mientras Sánchez ha rechazado las acusaciones, aludiendo a la controversia pasada de Feijóo con un narcotraficante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación por el rescate de Plus Ultra, apelando a la presunción de inocencia.

Un asunto que Alberto Núñez Feijóo ha utilizado para volver a pedirle a Sánchez su salida del Gobierno durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. "No siga manchando la Presidencia", le ha recriminado.

El líder del PP ha recordado que un juez ha imputado al "faro moral" del presidente del Gobierno por "los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal". Momento que ha aprovechado para preguntarle a Sánchez "cómo ejercía esta influencia en su Gobierno" o si ahora va a "arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional".

"Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha respondido de forma tajante el líder socialista, recordando que el expresidente del Gobierno "no nos metió en una guerra ilegal y no mintió a los españoles ante el peor antentado terrorista de la historia de España", haciendo referencia al Gobierno de José María Aznar.

"El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA", ha destacado. "Así que lecciones de quienes tienen tanto que tapara y tantas vergüenzas que ocultar, ninguna", ha indicado.

Por su parte, Feijóo ha reaccionado señalando que esto es algo que ya le ha visto hacer antes. "Aplaudieron a José Luis Ábalos y está en la cárcel, defendieron a Santos Cerdán y va camino de volver a prisión", ha recalcado, añadiendo que solo hace falta saber "cuánto podrán aguantar sin negar también a Zapatero".

"Algunos de ustedes siguen siendo honestos y se han quedado de piedra, la pregunta es por qué usted no", le ha dicho a Sánchez, asegurnado que solo hay que leer el auto para darse cuenta de que "sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir".

De esta forma, ha acusado al líder del Ejecutivo de no haber llegado al poder para "limpiar nada, sino para saquearlo todo". "España está gobernada por corruptos y me voy a encargar de cambiar todo esto", ha zanjado.

Una acusación a la que Sánchez ha respondido de forma tajante, asegurando que si lo que quiere es hablar de corrupción lo que tiene que hacer es "mirarse al espejo o mirar las fotografías que tiene de su pasado", haciendo referencia a su instantánea junto a un narco en un yate.

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