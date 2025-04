El mensaje tranquilizador de Carlos Sainz a los pilotos de Fórmula 1 sobre el GP de Madrid

"Los pilotos me han preguntado..."

Este viernes se ha presentado el trazado del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 que tendrá su primera cita la próxima temporada y que estará en el calendario, al menos, hasta 2035.

Allí ha estado Carlos Sainz, piloto de Williams y embajador del GP. Ante los medios, el madrileño ha reconocido que algunos pilotos tenían dudas sobre el circuito, y que él las solventó.

"Los pilotos me han preguntado por el circuito, las curvas, el trazado... Les he dicho que no se preocupen, que voy a intentar ayudar en lo posible para que el circuito sea un buen espectáculo", ha señalado.

Y es que el circuito semiurbano mezclará una parte más estrecha con otra de curvas de alta velocidad y un peralte inédito en la categoría.

Y Sainz cree que eso le dará identidad a Madrid: "Lo que le pido a un circuito de F1 como piloto es que tenga carisma y carácter, que tenga muchas curvas que lo hagan diferente. Hay circuitos como Bakú, que no tiene curvas importantes más allá de la zona del castillo, pero tiene carácter, porque tiene rectas muy largas, hay muchos adelantamientos y es espectacular".

"Está Yeda, con curvas rápidas y espectaculares. Son todos circuitos urbanos, pero han conseguido tener carácter. Y lo que le pido a Madring, y lo que estamos consiguiendo, es que tenga ese carácter entre ser un circuito híbrido, con una zona urbana con los muros muy juntos y luego esa parte más abierta, más parecida a un circuito europeo tradicional, que es lo que más nos gusta a los pilotos", ha añadido.

"La parte final, las curvas peraltadas y las secuencias de curvas rápidas... se parece más a lo que nos gusta y a lo que vemos en los circuitos europeos tradicionales. Y este circuito tiene ambas cosas: la zona abierta y la zona más cerrada de los muros", ha zanjado.