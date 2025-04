El 'diamante' del GP de Madrid de Fórmula 1, al descubierto: así será 'La Monumental'

Ya se conoce cómo será el secreto mejor guardado del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 que se celebrará en el bautizado como MadRing.

La web del organismo que albergará la cita de 2026 a 2035, a pesar de que aún no hayan arrancado las obras de construcción, ha publicado cómo será la esperada curva peraltada.

La califican como "un desafío para los pilotos, ya que tendrá una longitud de medio kilómetro con un peralte del 24%".

'La Monumental', como la han bautizado, se llamará así por su semejanza a una plaza de toros por su forma semicircular.

Cabe recordar que MadRing tendrá una longitud de 5.470 metros, con 22 curvas y un tiempo estimado de vuelta de 1 minuto y 34 segundos.

Desde la organización confían en que el trazado pueda albergar un aforo de 110.000 espectadores.

🔴 Today, we reveal one of MADRING’s emblems for the first time.

👉 "LA MONUMENTAL"

🏁 Turn 12

🚀 It will be a challenge for the drivers as it will have a length of a half a meter with a superelevation of 24%.

Last section next Thursday! 🔜https://t.co/xXgvnxEF8Vpic.twitter.com/qEM64O8j17