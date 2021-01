McLaren fue de los primero en negarse a que Fernando Alonso realizara los test para jóvenes en Abu Dabi, y es que los de Woking conocen al asturiano y saben de lo que es capaz.

Zak Brown ha hablado sobre lo que ha supuesto este atípico mundial y lo que ha sido para la escudería luchar por el tercer puesto en el Mundial de Constructores. Además, ha aprovechado para analizar la llegada de Alonso a Renault ya que el directivo lo conoce bien puesto que lo ha acompañado en la Fórmula 1 y el la IndyCar.

"Renault fue el tercer mejor coche de vez en cuando el año pasado y Fernando es más rápido de lo que ha sido nunca. Él también pilotará en la parte de arriba de la zona media. Ocon tuvo un momento duro al comienzo de 2020, pero al final no estaba tan lejos del nivel de Ricciardo", ha explicado el CEO de McLaren en una entrevista para 'Racingnews35.nl'.

Brown aprovechó así para analizar al resto de rivales para 2021 y cree que Ferrari tendrá más opciones esta temporada ya que tendrán dos pilotos fuertes: "Cuando ves dónde ha acabado Charles Leclerc en el Mundial y si Ferrari hubiera tenido un segundo piloto más consistente, ellos no habrían acabado sextos".

"Ferrari ya no era un gran entorno para él, por alguna razón.", ha empezado explicando sobre el alemán, mientras continuaba: "Hay que asumir que puede continuar en Aston Martin donde Sergio Pérez lo dejó, si eso al menos es un buen ambiente para él. Así que hay que tener en cuenta a Aston Martin, sobre todo porque todavía deberían tener el tercer coche más rápido", ha continuado explicando.

Y es que, Brown no entiende la postura de Racing Point con sus dos pilotos, puesto que la escudería contaba con el mejor coche de la parrilla media pero no supieron valorar bien a sus pilotos. "En mi opinión, Racing Point tenía el mejor coche en el medio campo. Allí también, sin embargo, había dos pilotos que no siempre conducían al mismo nivel", ha asegurado sobre la preferencia de Racing Point hacia Lance Stroll frente a Checo Pérez.

Brown es consciente de que en 2021 los dos coches más fuertes son Mercedes y Red Bull, por lo que sus principales rivales serán Renault con Alonso y Ocon, Ferrari con Carlos Sainz y Leclerc, Aston Martin con Vettel y Alpha Tauri con Gasly y Tsunoda. "Creo que habrá un máximo de una o dos décimas de segundo entre esos cinco equipos. Va a ser una gran pelea por el tercer lugar", ha confesado Zak sobre sus rivales para 2021.

A pesar de ello, y con su tercer puesto, para ellos es más importante recortar distancias con Mercedes. "Redujimos la brecha en 2020. La brecha con Mercedes era menor que en 2019, pero aún estábamos lejos de ellos. A pesar de eso, aún podríamos haber terminado quintos en el campeonato. Así que sí, nos sentamos aquí y hablamos del buen año que hemos tenido, en el que terminamos terceros y al mismo tiempo se va a acercar a la cima. Sin embargo, hubiéramos sido igual de felices si hubiéramos cerrado la brecha y fuéramos quintos. Es algo de lo que hablamos con los nuevos inversores porque hay dos cosas diferentes que debes tener en cuenta: tu clasificación en el campeonato de constructores y tu carrera y ritmo de clasificación con respecto al equipo ganador", zanjó Brown.