Lando Norris es uno de los pilotos más seguidos de la parrilla. Ha sonado con fuerza para el equipo Red Bull para convertirse en el sustituto de Checo Pérez a partir de 2025. Él guarda silencio mientras escucha los elogios que le llegan desde Christian Horner y Helmut Marko.

Y a pesar de haber renovado recientemente con McLaren, hasta 2025, el equipo quiere firmar un nuevo contrato para blindar a su piloto ante la llegada de Red Bull.

El equipo papaya ya trabaja para renovar a su piloto principal. Lo ha confirmado Andrea Stella: "Ciertamente estamos teniendo conversaciones con Lando. Son buenas conversaciones, estamos contentos de cómo van...".

Y para convencerle necesitan un coche rápido. Ahora mismo McLaren lo tiene. Han protagonizado una remontada espectacular en este 2023: de estar en la zona trasera de la parrilla a colocarse justo por detrás del equipo Red Bull.

"No quiero encontrarme en una situación en la que un piloto diga: 'Oye, dijiste que esto habría sucedido, pero no está sucediendo'. No quiero estar en esta posición", expresa Stella en declaraciones que recoge 'Car and Driver'.

"Con Lando estamos haciendo exactamente lo mismo, tratando de demostrar lo máximo posible en la pista que lo que decimos se hace realidad, y tratando de crear una sensación de que esto continuará en los próximos años", señala el de McLaren.