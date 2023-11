Fue un rumor que apareció por el paddock y que posteriormente fue desmentido por todos los protagonistas. No, Fernando Alonso no ficharía por Red Bull y no se convertiría en el futuro compañero de Max Verstappen.

A pesar de que las redes sociales se ilusionaron con este fichaje, Alonso se encargó de desmentirlo de manera contundente. Su futuro estaba ligado a Aston Martin, el equipo con el que ya ha subido en ocho ocasiones al podio.

Y Felipe Massa ha asegurado que en ningún caso Alonso igualaría los números de Sergio Pérez. Tampoco Lewis Hamilton. Los dos mejores pilotos de la parrilla por detrás de Max.

"Si pones a Fernando Alonso o Hamilton al lado de Verstappen, tampoco mejorarían mucho los números de Pérez", dice Massa en declaraciones que recoge 'Formula Passion'.

"Si pones a Fernando Alonso o Lewis Hamilton en el otro coche, no estoy seguro de que cambie mucho. Quizás un poco, pero créanme, ni siquiera ellos vencerían a Max", señala el expiloto de F1, que continúa su regla exigiendo el título de 2008.

Pide a Red Bull que no haga ningún cambio y que mantenga a Checo en su puesto: "Mientras Max esté contento y el equipo gane tanto el campeonato de pilotos como el de constructores, creo que lo prudente sería dejar las cosas como están ahora".