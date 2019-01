McLaren da la bienvenida a Carlos Sainz con una guía de "supervivencia" para el condado de Surrey

La escudería británica de Fórmula Uno McLaren dio la bienvenida al piloto español Carlos Sainz Jr con una humorística guía de "supervivencia" en el condado inglés de Surrey, donde el equipo tiene su cuartel general.

"Con un nuevo equipo viene un nuevo hogar", declara la escudería, que resalta que Sainz es conocido por el sobrenombre de "Chili" y le reta a visitar una cadena de comida rápida de la zona y demostrar cuánto picante puede resistir.

After @Carlossainz55's big move to our home county, we've put together a guide to help our Spaniard survive in Surrey. 🌳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

👀➡️ https://t.co/50O1WJ5r9N pic.twitter.com/cxkXaIIbT9