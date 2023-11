Max Verstappen ha demostrado en el Gran Premio de Brasil el porqué es uno de los mejores pilotos del mundo y, también, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El neerlandés, a pesar de no tener mucha competencia, ha cuajado una carrerasólida que le ha servido para asegurar su victoria número 52.

Una victoria que, además, le sirve para convertirse en el piloto con mejor porcentaje de victorias en una sola temporada (77%). Por ello, Max ha demostrado que se encuentra a nivel intratable y, a no ser que el año que viene equipos como McLaren, Mercedes o Aston Martin estén en la pelea, todo apunta a que ganará una vez más el campeonato.

Verstappen va tan sobrado que, después de gestionar a la perfección la carrera, los neumáticos, el combustible y la distancia con Lando Norris, se puso a cantar en su coche nada más cruzar la bandera de cuadros.

Una canción que iniciaron sus ingenieros desde el muro y que Max, con la euforia del momento, no dudó en continuar. Sin duda esto demuestra que Red Bull, además de ser el mejor equipo, también es uno de los que mejor ambiente existe en el garaje.

The team played a song on the radio and Max started singing 😭pic.twitter.com/ELDwb6VMY7