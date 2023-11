Sin duda, es uno de los momentos dorados de la temporada: última vuelta de la antepenúltima carrera del año y Fernando Alonso, ante el Red Bull de 'Checo' Pérez en Interlagos, no solo aguanta al mexicano durante varios giros, sino que le devolvió el adelantamiento en la última vuelta.

El mundo entero de la Fórmula 1 se ha rendido ante el bicampeón de F1, pero prueba de la locura que ejecutó el Brasil es cómo lo vivió su equipo.

En el garaje de Aston Martin, decenas de mecánicos estallaron en euforia cuando Alonso pasó a Pérez.

De hecho, el propio Fernando compartió la escena en sus redes sociales: "Nos encantan las carreras. Gracias equipo".

