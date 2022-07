Llega el circuito de Paul Ricard tras el Red Bull Ring. Dos trazados que tienen algo en común: los límites de pista no están marcados y dirección de carrera suele intervenir decenas de veces. Se vio en Austria, donde se sancionó hasta en 43 ocasiones.

Y Max Verstappen, campeón del mundial y actual líder del campeonato, ha estallado. Califica de "broma" todas esas sanciones y pide a la FIA que tomen medidas más contundentes en lugar de esos castigos.

"Lo de Austria fue una broma. No deberíamos tener esto, te sales un milímetro fuera, penalización. Que añadan un muro o que vuelvan a poner grava. No es bueno para el deporte tampoco", ha afirmado el piloto de Red Bull.

Asegura que pasar la línea blanca "es fácil" cuando vas rápido en una curva: "Es fácil decir desde fuera que hay que mantenerse dentro de las líneas blancas. Suena muy fácil, pero no lo es. Cuando vas tan rápido en una curva y algunas de ellas son un poco ciegas, es fácil simplemente pasar la línea blanca si tienes un poco más de subviraje o si los neumáticos están desgastados".

Para Max estas sanciones no tienen sentido ya que no está claro si se gana tiempo saliéndose de la pista: "Pero, ¿realmente ganamos tiempo? Tal vez sí tal vez no".

El Gran Premio de Francia es uno de los circuitos más criticados al no contar con límites. Esas trazas azules y rojas rodean un trazado que acumula críticas cada temporada de Fórmula 1.