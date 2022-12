En el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del calendario de Fórmula 1 en 2022, Fernando Alonso y Esteban Ocon tuvieron su primera 'pelea' seria en pista cuando el francés casi estampa al asturiano contra el muro.

En Brasil, la penúltima fecha de la campaña, el bicampeón del mundo de F1 y el galo volvieron a tenérselas y, tras un año de muchas disputas internas, el equipo dijo 'basta'.

Sin embargo, con el ovetense ya en Aston Martin, parece que Alpine no ha aprendido de sus errores y, tal y como ha explicado su CEO, Laurent Rossi, dejarán que Ocon y Gasly luchen en el asfalto.

Así lo ha explicado en declaraciones a 'L'Équipe': "Es un deporte de alto nivel y en la emoción del momento, habrá problemas, pero lo importante es que no penalice al equipo en términos de rendimiento".

"Como les dije a Ocon y Fernando Alonso este año, los dejamos correr hasta que el equipo se autolesionó como en Brasil", ha señalado.

"Así que, si surge algún problema, serán los grandes perdedores porque muchos piensan que son niños grandes. Ahora pueden demostrar que se han transformado en líderes maduros", ha añadido.

Eso sí, Rossi les manda un claro mensaje a sus pilotos: "Cuando acaben contrato se acercarán a los 30 años y es peligroso que te echen de un equipo porque no has demostrado la madurez suficiente. Ambos son conscientes de esto y me lo han afirmado individualmente y en conjunto".

"El día que apuntemos a los títulos, tal vez lo hagamos (apostar por un primer y segundo piloto). Porque el título de pilotos es más importante que el de constructores y es un constructor quien te lo dice", ha zanjado el mandamás de Alpine.

Entre tanto, Rossi no ha dudado en 'atizar' a Fernando Alonso trayendo a escena el palo que recientemente le dio Ocon afirmando que él realizaba el "98% del trabajo".