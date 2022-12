Desde que aterrizase en Aston Martin el pasado mes de abril con la vitola de haber sido jefe de aerodinámica de Red Bull, Dan Fallows, ahora director técnico de los de Silverstone, se puso mano a la obra para planificar el monoplaza de 2023.

De hecho, aunque sus esfuerzos estuvieran destinados al AMR23, su mano se notó en el último tercio de temporada, donde el equipo sumó 30 de sus 55 puntos en las seis carreras finales.

En declaraciones a 'Racer', Fallows se ha dejado de medias tintas y ha reconocido que el equipo va a por todo: "Lo que estamos tratando de hacer el próximo año es adoptar una estrategia de desarrollo muy agresiva, pero aprovechar las lecciones de este año".

"Hay un límite a lo que podemos hacer con las normas actuales. [...] pero dentro de los límites de las normas que tenemos, entonces sí, hay diferencias significativas en el AMR23", ha añadido.

Paralelamente, en 'The Race', el exgurú de Red Bull ha alabado a la pareja que formarán Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Desde una perspectiva técnica, es importante que tengamos pilotos que puedan dar buenos comentarios. No digo comentarios positivos, porque no siempre es así. Pero buenos comentarios y poder describir cómo se sienten en el coche, eso es muy importante para nosotros", ha explicado.

Para Fallows, la marcha de Sebastian Vettel y la llegada de Fernando Alonso no cambia nada: "No creo que con la marcha de Seb nos perdiéramos nada en particular".

"Queremos producir un coche que sea significativamente mejor para el próximo año, queremos ver ese progreso y debemos asegurarnos de tener conductores que puedan sacar el máximo provecho de eso", ha añadido.

"Como digo, con Lance creo que tenemos un piloto que es capaz de conducir el coche, pero claramente Fernando tiene una gran experiencia y tiene un historial comprobado de hacerlo también. Es una alineación de pilotos muy emocionante", ha zanjado.

Hace unos días, Adrian Newey, el gran ingeniero de la Fórmula 1, obrador de la época dorada de Red Bull y excompañero de Fallows, dejó entrever que hay un equipo que se guarda un 'as' bajo la manga y que puede sorprender a todos. Esto, unido a las llamativas declaraciones de 'Checo' Pérez, al aviso de Fernando Alonso y a estas palabras de Fallows, hacen pensar que pueda ser Aston Martin. Veremos.