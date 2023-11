Tras el último Gran Premio de Brasil, el hombre de moda en la Fórmula 1 es Fernando Alonso. El piloto asturiano, tras una actuación que ha pasado ya a la historia de la competición, logró finalizar tercero en una carrera en la que aguantó durante más de 20 vueltas a todo un Red Bull como el de 'Checo' Pérez.

Ahora, dos semanas después, Aston Martin aterriza en Las Vegas para disputar un Gran Premio totalmente nuevo. Buscarán mantener las buenas sensaciones de Interlagos por medio de otro gran resultado y, si las circunstancias son propicias, con otro podio.

Asimismo, gracias a los ocho podios que ha conseguido Fernando esta temporada, el 'suflé' por una posible victoria número 33 en su carrera deportiva está más arriba que nunca. Tanto es así, que hasta la propia escudería británica ha querido acordarse de ese número en su cartel promocional del GP de Las Vegas.

Un cartel en el que se puede ver cómo Fernando Alonso acapara todas las miradas. Sin embargo, en un cartel en la zona superior derecha de la imagen se puede apreciar un 33 en referencia a una victoria que, aunque es poco probable como ya ha reconocido el propio Fernando, podría darse si se trata de una carrera loca.

Sin duda se trata de un Gran Premio especial para todos debido al gran espectáculo que han realizado fuera de la pista. Actuaciones, lujo y espectáculos nocturnos son solo algunos de los elementos que hacen de esta carrera una de las más esperadas del año.

Sin embargo, lo que suceda dentro de la pista es toda una incógnita y podría ser bien distinto. Se trata de un trazado repleto de rectas y con pocas curvas en el que las temperaturas, debido a la hora de la carrera, serán muy bajas. Todo puede pasar.

Over 40 years later, it's back. 🤩

F1 returns to ignite the strip with high stakes and even higher speeds. Flush with blistering straights and counterclockwise corners, the #LasVegasGP isn't bluffing. Go 'all-in' and get set to #FeelThePassionInside.

