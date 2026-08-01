La influencer Sara Gilson aparece muerta días después de denunciar públicamente a su marido por pedofilia

Los detalles Las autoridades mantienen abierta la investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible homicidio seguido de suicidio.

La influencer estadounidense Sara Gilson ha sido hallada muerta en su hogar tras publicar un vídeo acusando a su marido de pedofilia. El vídeo, que rápidamente alcanzó cerca de dos millones de visualizaciones, mencionaba un posible documental de Netflix sobre su esposo. En la publicación, Sara afirmaba haber descubierto que su marido era un pedófilo y expresaba su deseo de estar bromeando. La situación alarmó a sus seguidores, especialmente después de que solicitara una orden de protección alegando que él poseía un arma. Sara y su marido fueron encontrados muertos, y las autoridades investigan un posible homicidio seguido de suicidio.

La influencer estadounidense Sara Gilson ha sido encontrada muerta en su vivienda pocos días después de publicar un vídeo que generó una enorme repercusión en internet. Un vídeo en el que acusaba a su marido de ser un pedófilo.

En las imágenes, que acumularon cerca de dos millones de visualizaciones en pocas horas, se podía ver a la creadora de contenido haciendo una referencia a un posible futuro documental de Netflix sobre su marido.

En la publicación, Sara escribió: "Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es un pedófilo. Ojalá estuviera bromeando".

El post preocupó a muchos de sus seguidores, especialmente después de que trascendiera que Sara había solicitado una orden de protección contra su marido, un entrenador de baloncesto, alegando que él tenía un arma de fuego.

Horas antes de su muerte, la influencer compartió otro mensaje que volvió a llamar la atención de su comunidad: "Que esa mierda nunca me vuelva a encontrar". La frase, publicada aproximadamente 48 horas antes del presunto crimen, fue interpretada por algunos seguidores como una señal de alarma ante la situación que estaba viviendo.

Según las primeras informaciones, Sara y su marido fueron encontrados sin vida en su domicilio de Oklahoma por el hijo de ella. Las autoridades mantienen abierta la investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible homicidio seguido de suicidio.

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