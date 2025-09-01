Ahora

Perdió el control

Lewis Hamilton no se explica su accidente en Zandvoort: "La parte trasera se movió y..."

El piloto de Ferrari perdió el control de su Ferrari y acabó contra el muro en una jornada nefasta para el equipo italiano en Países Bajos.

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Fin de semana de desastre total para Ferrari. Lewis Hamilton y Charles Leclerc acabaron sin coche en el Gran Premio de Países Bajos. Dos accidentes y cero puntos para la escudería italiana. Y el inglés ni se explica qué le ocurrió a su coche cuando se fue contra el muro.

En declaraciones a los medios Lewis dijo que ni sabía qué había pasado: "No estoy seguro... me parecía que hasta ese momento todo iba bien, que el ritmo en comparación con Charles Leclerc, que estaba delante de mí, era bueno".

"Pero la parte trasera empezó a moverse, tuve un latigazo en la curva 3 y no pude recuperar el coche. No es normal que yo cometa estos accidentes y me quede fuera de la carrera. No puedo decir mucho más", explica el siete veces campeón de la Fórmula 1, que no levanta cabeza con Ferrari.

Echando un vistazo a la clasificación del mundial, Lewis continúa lejísimos de los mejores. Posee 109 puntos y continúa a 42 de Leclerc.

El 0 de Ferrari en Zandvoort ha provocado que Mercedes se acerque en la tabla de constructores. Y la tendencia es lo realmente preocupado. Sobre todo para un Hamilton que desconoce el motivo por el que perdió el control de su coche cuando no estaba presionado en carrera.

La carrera de casa, en Monza, es la próxima. Una prueba de fuego para Ferrari, que no puede fallar ante los 'tifosi'. Pero saben en Maranello que competir por buenos resultados no es posible en estos momentos. Demasiados coches por delante.

