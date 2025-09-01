Unos encapuchados asaltan a menores migrantes de un centro de Hortaleza tras la presunta agresión sexual de un joven a una niña de 14 años

Los detalles Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro.

Un grupo de encapuchados asaltaron anoche a varios menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, tal y como ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Durante una rueda de prensa para detallar el balance de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha destacado que la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones, a la par que ha confirmado que uno de los menores tuvo que acudir al hospital, si bien ya ha salido del centro.

El delegado ha incidido en que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, y ha insistido en que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

Este centro de acogida de menores ha cobrado protagonismo después de que el viernes pasado se registrara una agresión sexual de un menor de 17 años residente del centro a una joven de 14 años. El presunto autor ya ha sido detenido y un juzgado de Madrid ha acordado, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado del menor detenido.

De este hecho se están aprovechando tanto el PP como Vox para incendiar aún más las redes sociales. Este domingo, al conocer la noticia de la presunta violación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que "cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones".

"Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid", señaló Ayuso en un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, Vox también quiso apuntar al Ejecutivo. "¡Una niña! Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista", escribió Abascal en su cuenta de X.