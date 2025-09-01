Un fuerte terremoto deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en el este de Afganistán

Una víctima del terremoto en Afganistán es trasladada a una ambulancia en el aeropuerto de Jalalabad

Los detalles Un potente seísmo de magnitud 6,00 y al menos dos réplicas han sacudido el país. Se teme que la cifra de muertos y heridos aumente en las próximas horas.

Un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas han causado al menos 600 muertos y 2.000 heridos en el este de Afganistán. Las provincias más afectadas son Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y las sacudidas también se han sentido en Kabul. El epicentro se localizó a 27 kilómetros al este de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros. Los esfuerzos de rescate se complican debido a los deslizamientos de tierra que bloquean carreteras clave. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente a medida que se acceda a las zonas remotas. Los talibanes han reconocido la gravedad del desastre y están movilizando recursos para las labores de rescate.

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas hayan sacudido el este de Afganistán en la noche del domingo.

Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas, ha informado a la agencia Efe de que en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 han resultado heridas y cientos de viviendas han sido destruidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha situado el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo, hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2.

En busca de supervivientes

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven complicadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en Kunar y Nuristán. Las autoridades temen que el balance de víctimas aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Los terremotos se han sentido con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, pero las sacudidas han alcanzado también Kabul, la capital.

Los talibanes han reconocido la magnitud del desastre. "Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado muertes y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales", ha señalado su portavoz, Zabihullah Mujahid, en la red social X. "Los funcionarios locales y los residentes están actualmente involucrados en labores de rescate. Equipos de apoyo del centro y de provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", ha añadido.

En Nuristán, las autoridades han confirmado que los residentes experimentaron fuertes sacudidas, pero han indicado que hasta ahora no se han registrado allí víctimas ni daños materiales. "También se sintieron fuertes temblores en la provincia, pero hasta ahora no se han recibido informes de pérdidas humanas ni materiales", ha señalado el director de Información y Cultura de Nuristán, citado por Efe.

La cifra de muertos y heridos puede aumentar en las próximas horas, a medida que avances las labores de rescate. La provincia de Kunar, hasta ahora la más afectada, esta situada en la frontera con Pakistán, en la cordillera del Hindu Kush. La precariedad de las carreteras y un acceso casi inexistente a las comunicaciones en las zonas rurales dificultan la evaluación de daños y la coordinación de la ayuda.