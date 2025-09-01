Djokovic desvela qué le preguntaría a Federer y a Nadal en la intimidad: "Me encantaría conocer..."

El serbio ha confesado que siente mucha curiosidad por descubrir la forma en que funcionaban Rafa y Roger a la hora de enfrentar su rivalidad.

Novak Djokovic ya está en cuartos de final del US Open, a un paso de alcanzar su cuarta semifinal en el cuarto 'Grand Slam' de la temporada. Un dato que evidencia que a sus 38 años, el tenista balcánico sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. El serbio continúa dominando a sus rivales sobre la pista sin embargo, lo hace en el contexto de una nueva generación.

Rafa Nadal y Roger Federer, los hombres que junto a Djokovic construyeron el histórico 'Big 3', ya están retirados. De ellos ha hablado 'Nole' en rueda de prensa durante el US Open: "Les haría muchas preguntas, probablemente comenzaría preguntándoles cómo abordaron sus partidos contra mí, qué sintieron que necesitaban hacer para ganarme".

El balcánico se explayó con su respuesta: "¿En qué situaciones estaban molestos, cómo entrenaban, cómo se preparaban mentalmente? Una mezcla de todas esas cosas. Me encantaría conocer cómo funcionaba sus cerebros en esas situaciones, sería increíble. Ya veremos si alguna vez sucede”.

De esta forma, Djokovic se abrió y confesó una serie de preguntas sobre una rivalidad histórica cuya respuesta interesa a cualquier fan de este deporte. Y lo hizo cuando está compitiendo por conseguir el 25º 'Grand Slam' de su carrera. Un título que, según el serbio, podría ser el mayor logro de su carrera. Novak ganó su último 'Major', el 24º, en Estados Unidos hace dos años. Ahora, podría cerrar el círculo, aunque todavía está muy lejos de conseguirlo.