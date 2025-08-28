El próximo lunes Wyoming y El Intermedio vuelven a laSexta: más valiente, rebelde, provocador y necesario que nunca

El Intermedio regresa el próximo 1 de septiembre a las 21:30 horas en laSexta. Energías renovadas y el espíritu canalla de siempre en una temporada, de nuevo liderada por Wyoming y Sandra Sabatés, donde celebrará 20 años en antena.

Después de unas merecidas vacaciones, el próximo lunes 1 de septiembre, a las 21:30 horas, 'El Intermedio' vuelve a laSexta en una nueva temporada cargada de sorpresas.

Wyoming y Sandra Sabatés vuelven a encabezar el análisis de la actualidad más "rebelde, valiente y provocador" de la televisión, como avanza el vídeo sobre estas líneas.

También "más necesario que nunca" en estos tiempos de crispación política, bulos y desinformación, el programa ofrecerá su combinación única de análisis y humor ácido que ya se ha convertido en su seña de identidad, donde no faltarán las valiosas aportaciones de Dani Mateo, Cristina Gallego, Andrea Ropero, Isma Juárez o Inés Rodríguez, entre otros.

Una temporada muy especial

Tras el parón veraniego, 'El Intermedio' vuelve con fuerzas renovadas ante una temporada de lo más especial, donde celebrará sus 20 años ininterrumpidos en antena.

Se convierte así en el programa decano de laSexta y el único que no ha faltado a su cita con los espectadores desde el nacimiento de la cadena, convirtiéndose en este tiempo en todo un referente de la información política y social de nuestro país. Este año, más que nunca, "Wyoming, te necesito".