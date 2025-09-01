La princesa Leonor arranca su último y más difícil año de formación militar: toca aprender a volar

¿Por qué es importante? Después de dos años de preparación, la heredera afronta su reto más grande: clases teóricas, horas en simulador y, algún día, su primer vuelo en solitario, un paso que no todos los cadetes logran dar.

La princesa Leonor ha iniciado su última etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia. Este año, considerado el más exigente, se centra en aprender a pilotar un avión. Leonor ha llegado sola, vistiendo por primera vez el uniforme azul aviación del Ejército del Aire, y luego se ha cambiado al mono de vuelo para entrenar con el Pilatus C-21. El programa incluye más de 50 horas en simulador y el objetivo es alcanzar el primer vuelo en solitario. Su formación militar concluirá en julio de 2026, marcando su preparación para futuros retos.

Nuevo curso, nuevo uniforme... y nuevos retos para la princesa Leonor. La heredera al trono ha llegado este lunes a la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para empezar la tercera y última etapa de su formación militar. Un año que, según los propios mandos, es el más duro de todos: aquí no se trata solo de disciplina, sino de aprender a pilotar un avión.

Leonor ha llegado sola, sin la compañía de los reyes. Y lo primero que ha llamado la atención ha sido su uniforme: por primera vez la hemos visto vestida de azul aviación, el traje del Ejército del Aire. Aunque a media mañana lo cambiaba por el mono de vuelo, lista para conocer de cerca el Pilatus C-21, el modelo con el que se entrenará este curso y que, por cierto, ya probó el rey Felipe VI en una exhibición hace solo unos meses.

La princesa Leonor se ha incorporado este lunes a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia)

El programa es exigente: más de 50 horas en el simulador, clases teóricas y prácticas hasta alcanzar la famosa suelta, ese primer vuelo en solitario que marca a todos los cadetes… y que no todos consiguen completar. De momento, Leonor empieza poco a poco, siempre acompañada de un instructor. Ella misma lo resumía en su primera declaración del curso: "Con ganas de aprender a volar, poco a poco".

La imagen de hoy contrasta con la de hace dos años, cuando la princesa comenzó en Zaragoza su andadura castrense, acompañada por sus padres y sin uniforme. La escena en San Javier se parece más a la del año pasado, en Marín: llegada en solitario, uniforme impecable y saludo a los mandos.

Este es el último paso antes de completar sus tres años de formación militar, que terminarán en julio de 2026. Hasta entonces, la princesa Leonor tendrá que demostrar que está preparada para todo, también para despegar sola.