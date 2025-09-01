Los detenidos por el asesinato de Matilde en Indonesia: un trabajador y un extrabajador del hotel que le robaron 155 euros

Qué se sabe El crimen fue perpetrado la madrugada del 2 de julio en la habitación de la turista española. Su cuerpo estuvo cuatro días en una estancia de almacenamiento del hotel antes de ser trasladado a la playa.

La investigación del asesinato de Matilde Muñoz, turista española encontrada muerta en Indonesia tras casi dos meses desaparecida, apunta a un trabajador y un exempleado del hotel donde se hospedaba. Según la Policía, ambos sospechosos planearon el crimen y robaron a Muñoz 3 millones de rupias (unos 155 euros). El cuerpo de la víctima fue hallado en la playa tras ser trasladado desde el hotel. Uno de los sospechosos confesó el lugar del entierro. La familia de Muñoz sospecha que hay más implicados, aunque la Policía aún no ha confirmado más detenciones. Las autoridades desmintieron que Muñoz hubiera salido del país, contradiciendo al hotel.

Los sospechosos del asesinato de Matilde Muñoz, la turista española cuya cuerpo sin vida fue hallado el sábado tras casi dos meses desaparecida en Indonesia, son un trabajador del hotel donde se hospedaba y un exempleado del mismo establecimiento, que le habrían robado el equivalente a unos 155 euros. Así lo ha indicado la Policía indonesia a la agencia Efe, si bien la investigación "continúa" y "no ha hecho nada más que comenzar".

Yasmara Harahap, jefe de Policía en la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, ha confirmado que uno de los sospechosos del presunto asesinato premeditado de la turista española fue un trabajador del hotel donde se alojaba en la isla de Lombok. El crimen, ha precisado, ocurrió la madrugada del 2 de julio en su habitación del hotel Bumi Aditya, en la zona de Senggigi, al oeste de la isla, y que no se espera que los resultados de la autopsia se conozcan ya este lunes.

Según la misma fuente policial, uno de los sospechosos trabajaba en el hotel cuando Muñoz estaba allí alojada, mientras que el otro es un antiguo empleado que vivía al lado. "De momento no han implicado a nadie más", ha trasladado, aunque los agentes continuarán interrogando a personal del hotel como "testigos" por el momento.

De acuerdo con la versión policial, los sospechosos planearon el crimen con antelación y robaron a Muñoz 3 millones de rupias -el equivalente a unos 155 euros- e intentaron usar su tarjeta de débito, sin éxito. Tanto el pasaporte como el teléfono móvil de Muñoz han sido hallados. El móvil había sido vendido por uno de los sospechosos a un amigo, según la versión policial.

El cuerpo de la víctima permaneció cuatro días en una habitación de almacenamiento del hotel y después fue trasladado a un montículo de la zona de Senggigi, para posteriormente ser trasladado a la playa, donde fue encontrado. La Policía supo que se trataba de Muñoz porque uno de los sospechosos confesó dónde la había enterrado. Los agentes dieron con él porque se encontraba trabajando el día en el que Muñoz desapareció, el 1 de julio, si bien en un principio el hotel dijo haberla visto por última vez el 2.

Los agentes no han querido adelantar si habrá más detenciones, aunque la familia de la víctima está convencida de que hay más implicados. "No solo son ellos dos, hay más gente implicada, así lo creemos absolutamente", indicaba su sobrino, Ignacio Vilariño.

Las sospechas del entorno de Muñoz se dirigen desde el principio hacia el hotel en el que se alojaba la septuagenaria desde hacía años. Desde el hotel dijeron a la Policía que Muñoz les había escrito un mensaje desde Laos el 6 de julio, pero las autoridades de Inmigración desmintieron que hubiera salido del país.